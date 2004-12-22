امروز در تاريخ

درگيري روس ها با مبارزان ايراني دراطراف تهران :





درچنين روزي درسال 1294 ه ش نيروهاي روسيه ، درشهريار(حومه تهران ) با نيروهاي دولتي ومردم مسلحي كه به دفاع ازكشوروكاشانه خويش برخاسته بودند ، درگير شدند . روسهابه بهانه جلوگيري ازگسترش نفود آلمان در ايران تانزديكي تهران پيشروي كرده بودند. دراين درگيري ايرانيان متحمل تلفات بسياري شدند .

تولد ناصر خسرو :

درچنين روزي درسال 394هجري قمري حكيم ابومعين ناصرخسرو قبادياني ملقب به حجت شاعرمتفكرواديب پرآوازه ايراني درقباديان بلخ متولد شد. سفرنامه ، زاد المسافرين ، وجه الدين ، خوان اخوان ، دليل المتحيرين ، روشنايي نامه ، گشايش و رهايش

و جامع الحكمتين از جمله آثار معروف اين حكيم دانشمند است . وي بالغ بر هفت سال از عمر خويش را در شهر هاي مصر و همچنين مكه ، مدينه ، دمشق ، بصره و ديگر بلاد به سر برد . حكيم ابومعين ناصر بن خسرو قبادياني ‌ تا حدود چهل سالگي در بلخ و در دستگاه دولت غزنويان و سپس سلجوقيان به سر برد ولي اندك اندك آن محيط را براي انديشه خود تنگ يافت و در پي درك حقايق به اين سوي و آن سوي سفر كرد تا اين كه در چهل سالگي به دليل خوابي كه ديده بود عازم كعبه شد و پس از يك سفر هفت ساله كه چهار بار سفر حج و سه سال اقامت در مصر مركز خلافت فاطمي را در خود داشت به مذهب اسماعيليه گرويد و به عنوان حجت جزيره خراسان راهي موطن خود شد. ناصرخسرو در باقي عمر خويش اگر چه به دليل سعايت حاسدان از هر نوع آسايشي محروم شد اما شعرش پشتوانه‏اي يافت كه در ادبيات فارسي بي‏نظيراست. متعصبان آن روزگار حضور ناصرخسرو در بلخ را برنتافتند و او را با تهمتهاي بد دين، قرمطي، ملحد و رافضي از آن سرزمين به نيشابور و مازندران و سپس يمگان بدخشان آواره كردند. او سرانجام در سال 481 ه ق قمري دار فاني را وداع گفت . ناصرخسرو انساني است كه هنرو زبان خويش را براي انديشه و عقيده اي محكم به كار برد و از آن حربه اي ساخت براي نبرد با پليدي و پليدان و جباران . شعر ناصرخسرو بيش از آثارمنثور وي علاقمند دارد و عمده شهرت را نيزمديون قصايد فخيم و وزين و پر محتواي خويش است . ناصر خسروآدمي را به خويش فرارونده از تنگناي دنيا مي خواند. اين فراروي مستلزم برخوداري شايسته از آگاهي و علم و جهاد بي امان با عوامل بازدارنده است.

نكوهش مكن چرخ نيلوفري را برون كن ز سر باد خيره ‌سري را

بري دان از افعال چرخ برين را نشايد ز دانا نكوهش بري را

همي تا كند پيشه، عادت همي كن جهان مر جفا را، تو مر صابري را

هم امروز از پشت بارت بيفگن ميفگن به فردا مر اين داوري را

چو تو خود كني اختر خويش را بد مدار از فلك چشم نيك اختري را

به چهره شدن چون پري كي تواني؟ به افعال ماننده شو مر پري را

بديدي به نوروز گشته به صحرا به عيوق ماننده لاله‌ي طري را

اگر لاله پر نور شد چون ستاره چرا زو نپذرفت صورت گري را؟

تو با هوش و راي از نكو محضران چون همي برنگيري نكو محضري را؟

نگه كن كه ماند همي نرگس نو ز بس سيم و زر تاج اسكندري را

درخت ترنج از بر و برگ رنگين حكايت كند كله‌ي قيصري را

سپيدار مانده‌است بي‌هيچ چيزي ازيرا كه بگزيد او كم بري را

اگر تو از آموختن‌سر بتابي نجويد سر تو همي سروري را

بسوزند چوب درختان بي‌بر سزا خود همين است مر بي‌بري را

درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آوري چرخ نيلوفري را



خروج كامل از مصر :





در چنين روزي در سال 1956 ميلادي آخرين گروه از نيروهاي انگلستان و فرانسه از مصر خارج شدند . در هشتم آبان 1335 ه ش و در پي ملي كردن كانال سوئز از سوي جمال عبدالناصر،رييس جمهور مصر، تجاوز سه جانبه (صهيونيستها، بريتانيا و فرانـسه ) بـه مصـر آغـاز شد در اين تجاوز صهيـونيستهـا تحـت فرمانـدهـي بـن گـوريـون جنايت پيشه بخشهايي از سينا و نوار غزه را قريب بـه شـش مـاه بـه اشغـال خود در آوردند تا اين كه سرانجام بنا به تصميم سـران آمـريكـا و شـوروي يعنـي آيزنهاور و خروچف از اين منطقه خارج شدند .



قسطنطنيه در آستانه فتح :

در چنين روزي در سال 1338 ميلادي تركان عثماني به ديوارهاي قسطنطنيه رسيدند . نيروهاي عثماني پس از گذشت شانزده سال اين شهر را تصرف كردند . تصرف قسطنطنيه در سال 1453 توسط سلطان محمد دوم صورت گرفت . در اين سال سربازان ترك شهر را محاصره كردند . مدافعان شهر قسمتي از دروازه كركوپرتا را باز كردند تا گروهي از آنان از آن دروازه بگذرند و بر مهاجمان كه در خارج بودند ، بتازند . پس از بازگشت اين گروه ، دربار بستن دروازه مزبور غفلت شد و مقامات امپراطوري كه به مسدود بودن آن دروازه عادت داشتند ، فراموش كردند كه نگهباناني بر آن بگمارند . تركان عثماني پس از رسوخ در قسطنطنيه و فتح آن، مركز بزرگترين امپراطوري اسلامي را در اين شهر به وجود آوردند . قسطنطنيه پس از فتح ، اسلامبول (شهراسلام ) ناميده شد كه به آن استانبول نيز مي گويند.



تولد لوكا دلا روبيا :

در چنين روزي در سال 1400 ميلاد ي روبيا مجسمه ساز بر جسته ساز ايتاليايي به دنيا آمد . "بانوي باغ گل رز "عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ژان باپتيست راسين :

در چنين روزي در سال 1639 ميلادي راسين ، نمايشنامه نويس برجسته فرانسوي متولد شد . "آندروماك " و" غسل تعميد داده شده " عناوين مهمترين آثار اوست .



تولد ژان اي ليوتار :

در چنين روزي در سال 1702 ميلادي نقاش سوييسي ديده به جهان گشود . "بانوي اپيني" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جرج اليوت :





در چنين روزي در سال 1819 ميلادي جرج اليوت رمان نويس انگليسي عصر ويكتوريا به دنيا آمد . سيلاس مارنرعنوان مهمترين اثر اوست . نام حقيقي وي مري ايوانس بود . اين نويسنده زن انگليسي نام مردانه جورج اليوت به دليل برخي مصالح خانوادگي برگزيد. وي در طول شصت سال از زندگي خود آثار فراواني به يادگار گذاشت. از ميان آنها مي توان به سيلاس مارنر ، آدام بيد و آسياب نهر فلاس اشاره كرد . وي در چنين روزي در سال 1880 ميلادي در 61 سالگي در سالگرد تولد ش در گذشت .



تولد رابيندرانات تاگور :

سر رابيندرانات تاگور شاعر و نويسنده بر جسته هندي در چنين روزي در سال 1861 ميلادي در كلكته چشم به جهان گشود . پدرش يكي از روحانيان بزرگ بود . تاگور به يك خانواده ممتاز وابستگي داشت و پدران او همه از مردان بزرگ هند بودند . پس از تحصيلات ابتدايي ، وي براي فراگيري حقوق به انگلستان رفت و در لندن به ادبيات گرايش يافت و به تحصيل آن پرداخت . در اين زمان به سرودن شعر پرداخت و در سن هجده سالگي "ترانه هاي آفتاب " و" ترانه هاي شامگاه" را منتشر ساخت . وي در اين اشعار رمانتيسيسمي جديد را خلق كرد . تاگور پس از بازگشت به موطن اصلي خود ، كتاب هاي زيبايي از جمله "باغبان و سگ هاي گرسنه " ،" داستانهاي ديگر" و" ماه در خشان " را انتشار داد . وي در سال 1913 ميلادي موفق به دريافت جايزه ادبي نوبل شد . او در پايان عمر به اروپا ، اسيا و آمريكا سفر كرد و به مناسبت هزاره فروسي سفري نيز به ايران داشت . تاگور نه تنها در شعر و نويسندگي بلكه در نقاشي و آهنگسازي نيز استاد بود . اكثر كتاب هاي او بوسيله خودش يا ديگران به انگليسي ترجمه شده اند . برخي از آثار او عبارتند از" پادشاه تالار سياه " ، "ميوه جمع كن "، "ناسيو ناليسم "، "شعر هاي خبير "، "داستانايي از تاگور" ،" بندهاي گسسته " ، "نامه هايي به يك دوست " ، " مذهب بشر " ، " شخصيت "، " نكته هايي از بنگال" ، "چشم درد "و "هديه عشق و باغبان "



نخستين آزمايش اشعه ايكس :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي ويلهلم رونتگن پزشك آلماني نخستين بار اشعه ايكس را روي دست همسرش آزمايش كرد .



جنگ هوشي مين با فرانسه :

در چنين روزي در سال 1946 ميلادي ، جنگ هوشي مين با فرانسه آغاز شد . فرانسه قصد داشت بارديگر حكومت استعماري خود را در ويتنام مستقر سازد.



ديدار براي جنگ :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي ، وينستون چرچيل نخست وزير وقت انگلستان به واشنگتن رفت تا در كنفرانس جنگ با حضور روزولت ديدار كند .



لخ والسا رييس جمهور شد :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي لخ والسا به عنوان نخستين رييس جمهوراز طرف مردم لهستان انتخاب شد .



كابينه جديد افغانستان :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي سي افغاني از جمله دو زن در كابينه جديد افغانستان حضور يافتند . در چنين روزي حامد كرزاي به عنوان نخستين رييس جمهور بعد از طالبان در افغانستان منصوب شد .



تولد جرج گيسنگ :

در چنين روزي در سال 1857 ميلادي جرج رابرت گيسنگ رمان نويس هلندي به دنيا آمد .



تولد آندره ژيد :





در چنين روزي در سال 1869 ميلادي آندره ژيد نويسنده فرانسوي به دنيا آمد . او در سال 1947 جايزه نوبل را از خود كرد . ژيد يازده ساله بود كه پدرش را از دست داد . او در سال پنجم ابتدايي از مدرسه اخراج شد . وي پس از آن شروع به مطالعه آثار شاعران نمود و بالاخره موفق شد ديپلم ادبي بگيرد. نخستين اثر او به نام" دخترهاي آندره والتر" منتشر شد . مضون اصلي اين كتاب مبارزه با شهرت است . تمامي آثار او بر پايه هاي خواست هاي غريزي قرار دارند . وي در دوران سفر به الجزاير به مرض سل دچار آمد . "مائده هاي زميني" اثر مشهور همين دوران اوست . آهنگ روستايي ، سكه بازان ، بازگشت از شوروي ، پرومته در زنجير ، تزه ، خاطراتي از اسكار وايلد و تربيت زنان عناوين برخي از آثار اويند . وي در سال 1951 ميلادي دار فاني را وداع گفت .



تولد ميخاييل نعيمه :

در چنين روزي در سال 1889 ميلادي ميخاييل نعيمه نويسنده لبناني به دنيا آمد .



تولد شارل دو گل :





در چنين روزي در سال 1890 ميلاد ي شارل دو گل به دنيا آمد . دو گل بين سالهاي 1958 تا 1969 بر كشور فرانسه حكومت كرد . پدرش مدرس فلسفه و ادبيات بود. ژنرال شارل دو گل سياستمدار بر جسته فرانسوي نقش حساسي در مراحل پاياني جنگ جهاني دوم براي كشورش ايفا كرد . او علاوه بر خدمات سياسي خود توانست با بر خورد واقع بينانه مساله الجزاير را حل كند . دو گل در انتخابات سال 1965 ميلادي دگر باره به رياست جمهوري فرانسه برگزيده شد و با وجود پيروزي سال 1968 بر مخالفان خود و با همه محبوبيتي كه در ميان هموطنان خود داشت در اثر شكست در رفراندوم معروف سال 1969 از رياست جمهوري كناره گيري كرد . وي در نهم نوامبر 1970دار فاني را وداع گفت .



در گذشت رالف امرسون :

درچنين روزي در سال1882ميلادي رالف امرسون ازنويسندگان و فيلسوفان آمريكايي درگذشت. امرسون نخستين اثرخود به نام طبيعت را نوشته است . اين كتاب درباره فلسفه ايده آليستي است . وي نخستين نويسنده آمريكايي است كه با ادبيات غني ايران آشنا شد و شخصيت‎هاي برجسته ادبي كشورمان همچون حافظ، مولوي، سعدي و خيام را به جهان غرب معرفي كرد.



شورش عليه ماليات :

در چنين روزي در سال 1731 ميلادي مردم آلمان (دوچ ) شورش گسترده اي را عليه ماليات وارد ه برگوشت در اين كشور به راه انداختند .



اشغال بخشي از عثماني :

در چنين روزي در سال 1790 ميلادي نيروهاي روسيه بندر اسماعيليه را در عثماني به اشغال خود در آوردند .



نخستين درخت چراغان كريسمس :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي توماس اديسون اولين درخت كريسمس چراغاني را درست كرد .



ارتش پرولتاريا :

در چنين روزي در سال 1941 يوزيپ تيتو نخستين جنبش پارتيزاني را عليه اشغالگران نازي در جنگ جهاني دوم در يوگسلاوي بنا نهاد . او پس از جنگ ، كنترل حزب كمونيست و كشورش را در دست گرفت و در سال 1948 از استالين بريد و يوگسلاوي را از كنترل خارجي اتحاد جماهير شوروي خارج ساخت .



زلزله مهيب در نيكاراگوئه :

