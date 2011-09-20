حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با استخاره و چگونگی انجام آن اظهار داشت: استخاره به معنای طلب خیر کردن است و در روایات آمده است که استخاره کن، توکل کن و دو رکعت نماز استخاره بخوان. اقامه این دو رکعت نماز به معنای آن است که فرد مشورت کرده، تصمیم جدی گرفته و دورکعت نماز می خواند تا این مسئله برایش خیر باشد و خداوند آن را خیر قرار دهد.

سادات منصوری در رابطه با استخاره با قرآن اظهار داشت: در روایات ، روایت معتبری درباره انجام دادن استخاره با قرآن وجود ندارد. یعنی اینکه اگر فلان آیه آمد انجام بده و اگر فلان آیه آمد انجام نده. همچین درباره اینکه کدام آیه خوب است و کدام آیه بد است اختلاف وجود دارد.

حجت الاسلام سادات منصوری تصریح کرد: اما روش علما و بزرگان دین ما انجام استخاره بوده است و به احتمال زیاد از معصومین رسیده است و نمی توان گفت که روشی خود ساخته بوده و بی اعتبار است. تازمانی که در یادها باقی مانده این روش از گذشتگان رسیده است.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی تأکید کرد: اما آیا استخاره الکترونیکی، کامپیوتری، پیامکی و یا سیستمهای هوشمند الکترونیکی قابل اعتبار است یا خیر باید گفت: اگر این سیستمها از باب تصادف کار را انجام دهند نمی توان هیچ اعتباری برای آنها قائل شد.

وی افزود: اگر استخاره تلفنی به این معنا باشد که طی مکالمه تلفن، فردی که شرایط استخاره را دارد این کار را انجام می دهد و این استخاره به واقع صورت می پذیرد می توان برای آن اعتبار قائل شد در غیر این صورت سیستمهایی که پاسخهای تصادفی ارائه می کنند معتبر نیستند.

حجت الاسلام سادات منصوری گفت: فردی که می خواهد به استخاره عمل کند باید اطمینان داشته باشد که استخاره کننده به واقع استخاره را انجام می دهد. به عبارت دیگر استخاره کننده را باید شناخت و به وی اعتماد داشت.