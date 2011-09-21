مریم خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرحی را به مجلس ارائه داده بودیم تا مشکل شهریه دانش آموزان جانباز در مدارس شاهد برطرف شود که مجلس با آن موافقت نکرد و این دانش آموزان باید همچون گذشته شهریه مدارس خود را بپردازند.

230 هزار دانش آموز فرزند جانباز زیر 49 درصد در مدارس شاهد تحصیل می کنند که از آنها شهریه دریافت می شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش درباره نرخ شهریه مدارس شاهد در سال تحصیلی جدید گفت: شهریه این مدارس امسال اصلا افزایشی نداشته و همچون سال گذشته محاسبه شده است.

خلیلوند درباره پلمپ سه مدرسه شاهد در تهران که طی چند روز گذشته پلمپ شده بودند، گفت: هیچ مدرسه شاهدی پلمپ نشده و در حال آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید هستیم.

به گفته خلیلوند، 950 مدرسه شاهد در کشور فعالیت می کنند که در سال تحصیلی جدید نیز به تعداد آنها افزوده شده است.