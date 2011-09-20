به گزارش خبرگزاری مهر، نجفعلی دادرس شیرایه- مجری طرح در این باره توضیح داد: این دستگاه قابلیت ترمیم آسفالت به روش گرمایشی القایی را دارد ضمن آنکه قادر به ذوب برف و یخ شکن و خشک کن سطح جاده ها است.



وی با اشاره به عملکرد این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه دارای کوره حرارتی با کنترل گر دیجیتال و قادر است روکش آسفالت را بدون نیاز به کنده کاری و قیر پاشی ترمیم کند.



دادرس با تاکید بر اینکه این دستگاه مجهز به اتوی آسفالت با پوشش گرمایی 20 الی 150 درجه سانتیگراد است، خاطر نشان کرد: نداشتن ضایعات در حین انجام عملیات و امکان انجام کار روکش آسفالت بدون دخالت دست و با صرفه بودن از مزایای این دستگاه است.