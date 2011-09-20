به گزارش خبرگزاری مهر، نجفعلی دادرس شیرایه- مجری طرح در این باره توضیح داد: این دستگاه قابلیت ترمیم آسفالت به روش گرمایشی القایی را دارد ضمن آنکه قادر به ذوب برف و یخ شکن و خشک کن سطح جاده ها است.
وی با اشاره به عملکرد این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه دارای کوره حرارتی با کنترل گر دیجیتال و قادر است روکش آسفالت را بدون نیاز به کنده کاری و قیر پاشی ترمیم کند.
دادرس با تاکید بر اینکه این دستگاه مجهز به اتوی آسفالت با پوشش گرمایی 20 الی 150 درجه سانتیگراد است، خاطر نشان کرد: نداشتن ضایعات در حین انجام عملیات و امکان انجام کار روکش آسفالت بدون دخالت دست و با صرفه بودن از مزایای این دستگاه است.
توسط محققان کشور صورت گرفت/
ارائه دستگاهی برای ترمیم روکش آسفالت و یخشکن به روش گرمایشی
پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناور بندرانزلی پارک فناوری گیلان دستگاهی برای ترمیم آسفالت ارائه کردند که با روشهای گرمایشی، بدون داشتن ضایعات می تواند ماموریت های مورد نظر را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نجفعلی دادرس شیرایه- مجری طرح در این باره توضیح داد: این دستگاه قابلیت ترمیم آسفالت به روش گرمایشی القایی را دارد ضمن آنکه قادر به ذوب برف و یخ شکن و خشک کن سطح جاده ها است.
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