جزئیات توسعه 3 میدان بزرگ نفتی در غرب خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه سه میدان نفتی ماهشهر، هندیجان و بهرگان در غرب خلیج فارس، گفت: به زودی در میدان نفتی ماهشهر یک حلقه چاه توصیفی حفاری می شود.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تاکید بر اینکه با به پایان رسیدن عملیات حفاری تدوین طرح جامع توسعه (ام.دی.پی) انجام می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه امسال حفاری چاه جدید در میدان نفتی ماهشهر به پایان برسد.

وی با اعلام اینکه امسال عملیات اجرایی میدان نفتی ماهشهر آغاز می شود، اظهار داشت: بر اساس مطالعات اولیه انجام شده امکان تولید روزانه حدود 12 هزار بشکه نفت خام از این میدان فراساحلی وجود دارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر مطالعات حاصل از لرزه نگاری و زمین شناسی این میدان نفتی در خلیج فارس به پایان رسیده است و پیش بینی می شود امکان تولید روزانه 10 تا 20 هزار بشکه نفت خام از این میدان نفتی فراهم باشد.



از سوی دیگر به موازات حفاری چاههای این میدان فراساحلی، هم اکنون ساخت عرشه‌های دریایی در خرمشهر و لوله‌های مورد نیاز در ماهشهر آغاز شده که پیش بینی می کنیم نصب لوله‌های دریایی به زودی در خلیج فارس آغاز شود.



سازندهای میدان نفتی ماهشهر با روند شمال غرب - جنوب شرق در قسمت شمال غربی خلیج فارس و در 50 کیلومتری بندر ماهشهر واقع شده است.

زیرکچیان زاده در ادامه در خصوص توسعه میادین نفتی هندیجان و بهرگان، توضیح داد: در شرایط فعلی لوله و تجهیزات لوله گذاری دریایی انتقال چاههای جدید نفتی این دو میدان خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، ادامه داد: از شهریور ماه سالجاری عملیات لوله گذاری دریایی این دو میدان نفتی در خلیج فارس آغاز شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره از فعالیت همزمان دو دستگاه جک آپ دریایی در طرح توسعه این دو میدان دریایی خبر داد و افزود: در مجموع تا پایان سال آینده امکان افزایش 34 هزار بشکه ای تولید نفت خام از این دو میدان نفتی وجود دارد.

به گزارش مهر، با بهره برداری از طرح توسعه 6 میدان نفتی در سالجاری ظرفیت تولید نفت ایران در منطقه خلیج فارس 60 تا 65 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.