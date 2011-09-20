بلغارستان زیرساختهای توسعه روابط تجاری با ایران را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کامن گولوف صبح سه شنبه در جریان دیدار با معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی، افزود: بلغارستان از تاسیس شرکتها و مراکز خدماتی تولیدی در این کشور حمایت کرده و زمینه توسعه هرگونه فعالیت تجاری را فراهم می کند .

وی در ادامه بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بستر مناسبی برای رشد تجارت دو کشور فراهم کرده که با معرفی هرچه بیش تر این بسترها، می توان شاهد گسترش سطح تبادلات بود .

معاون اتاق بازرگانی بلغارستان اظهار داشت: مسئولان آذربایجان غربی نیز با سفر به این کشور عزم جدی خود را برای توسعه مناسبت های گسترده تجاری اقتصادی دو کشور و بخصوص آذربایجان غربی و استان وارنا این کشور نشان داده که اتاق بازرگانی بلغارستان نیز در این همراهی تمام توان خود را بکار خواهد بست .

توسعه تجارت بین آذربایجان غربی و بلغارستان بطور جدی پیگیری می شود

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست تخصصی با مسئولان اتاق بازرگانی بلغارستان افزود: استان با موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن مرزهای نزدیک با این کشور و نیز زمینه های مناسب کشاورزی، تولیدی ، بازرگانی، ترانزیتی و گردشگری، آمادگی جذب سرمایه گذاری تجار بلغارستان را دارد .

غلامرضا دیزج نژاد اظهار داشت: مسئولان آذربایجان غربی آمادگی کامل برای فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و نیز مشارکت تجار استانی در این کشور را در دستور کار قرار داده و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی کند .