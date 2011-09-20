رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قائم شهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر صبح سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده علوم انسانی واحد قائم شهر، از علوم انسانی به عنوان محوریت اصلی برای تمام علوم نام برد.

وی اظهار داشت: اگر معیارهای اندیشه ورزی مشخصی نداشته باشیم به ناچار چالش های فکری بی پاسخ در نظریه پردازی های حضور خواهد یافت و یا نظریه هایی ارائه خواهد شد که هیچ کارکرد منطقی و مثبتی را دربر نداشته باشد.

این عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای مازندران تأکید داشت: اگر هنگامی که شما یک سازه فکری را تولید می کنید و یا یک مفهوم اندیشه ای را عرضه کردید یک قالب اندیشه ای روشن، دچار مشکل خواهید شد.

دبیر هم اندیشی استادان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران افزود: اگر می خواهیم علوم انسانی به مفهوم حقیقی مبنای سایر علوم باشد برای سایر علوم که خود را در آن لحاظ کنند باید به این نکته توجه داشت که در آن رابطه خالق و مخلوق و آسمان و زمین حفظ شود.

مهرداد متانی، رئیس جدید دانشکده علوم انسانی واحد قائم شهر نیز با اشاره به پیشرفت فضای فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با ادارات و موسسات دیگر در سالیان گذشته اظهار داشت: در بخش کیفی سازی دانشگاه قدم های مستحکمی برداریم.

متانی در سوابق کارنامه ای خود معاونت اداری مالی دانشگاههای آزاد اسلامی واحدهای ساری، سوادکوه و قائم شهر بوده است.

