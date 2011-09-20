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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

باباکردی:

طرح هادی 80 درصد روستاهای علی آباد اجرا شد

طرح هادی 80 درصد روستاهای علی آباد اجرا شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن علی آباد کتول از اجرای طرح هادی در 80 درصد روستاهای شهرستان خبر داد.

علی بابا کردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 61 روستا از مجموع 76 روستای شهرستان طرح هادی دارند که مراحل پایانی اجرایی را می گذرانند.

وی اظهار داشت: امسال در 13 روستا نیز طرح هادی تهیه می شود که عملیات هفت روستا آغاز شده و در شش روستای کوهستانی نیز به تصویب رسیده است.

باباکردی بیان داشت: تا پایان سالجاری در 100 درصد روستاهای شهرستان طرح هادی فعال می شود.

رئیس بنیاد مسکن علی آباد کتول گفت: امسال پنج میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای بازنگری طرح هادی روستایی رحمت آباد کمالان و تهیه شش طرح روستای دهنه محمد آباد کتول اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: جدول بندی، آسفالت و پیاده رو سازی از فعالیتهای طرح هادی روستایی است.

کد مطلب 1412357

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