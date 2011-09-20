طرح هادی 80 درصد روستاهای علی آباد اجرا شد

علی بابا کردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 61 روستا از مجموع 76 روستای شهرستان طرح هادی دارند که مراحل پایانی اجرایی را می گذرانند.
وی اظهار داشت: امسال در 13 روستا نیز طرح هادی تهیه می شود که عملیات هفت روستا آغاز شده و در شش روستای کوهستانی نیز به تصویب رسیده است.
باباکردی بیان داشت: تا پایان سالجاری در 100 درصد روستاهای شهرستان طرح هادی فعال می شود.
رئیس بنیاد مسکن علی آباد کتول گفت: امسال پنج میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای بازنگری طرح هادی روستایی رحمت آباد کمالان و تهیه شش طرح روستای دهنه محمد آباد کتول اختصاص یافته است.
وی عنوان کرد: جدول بندی، آسفالت و پیاده رو سازی از فعالیتهای طرح هادی روستایی است.
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