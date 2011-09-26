به گزارش خبرنگار مهر، واردات بی رویه و قاچاق محصولات جنسی و تبلیغات بی رویه این قبیل داروها از شبکه های ماهواره ای باعث شده که میل به استفاده از داروهای جنسی در جامعه افزایش یابد. به طوریکه هم اکنون می توان به راحتی این قبیل داروها و محصولات را در سوپرمارکتها و فروشگاههای لوکس پیدا کرد. در حالی که فروش این قبیل کالاها در مکانهایی غیر از داروخانه ها غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می شود.

تبلیغات گمراه کننده و پوچ

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به تبلیغات زیادی که در ارتباط با داروهای جنسی دیده می شود، به خبرنگار مهر گفت: تبلیغات گمراه کننده داروهای جنسی که اغلب از طریق شبکه های ماهواره ای دیده می شود فقط به خاطر مسائل اقتصادی و مالی شرکتهای بزرگ دارویی در خارج از کشور است.

وی با تاکید بر غیر ضروری بودن استفاده از این قبیل داروها توسط جوانان، افزود: مصرف این داروها نه تنها مفید نیست بلکه باعث بروز مشکلات جسمی نیز می شود.

این متخصص بیماریهای داخلی از بروز سکته های قلبی و مغزی، تنگی نفس، نابینایی ناگهانی، بالا رفتن فشارخون و مرگهای ناگهانی به عنوان عوارض استفاده از داروهای جنسی نام برد و افزود: متاسفانه علت بروز مشکلات جنسی افراد جامعه ناشی از مسائل روحی و روانی و اقتصادی است.

خسرونیا با تاکید بر غیر ضروری بودن تبلیغات و مصرف داروهای جنسی در فضای کنونی جامعه ، تصریح کرد: استفاده از این قبیل داروها می بایست حتما تحت نظر پزشک باشد.

وی افزود: استفاده از داروهای جنسی به دلیل اینکه سازنده این قبیل داروها نامعلوم و نامشخص است، مشکل ساز بوده و می تواند سلامت افراد دچار اختلال کند. بنابراین قبل از استفاده از این داروها، باید علت مشکل توسط پزشک بررسی و سپس نسبت به تجویز دارو اقدام شود.

انتقاد از فروش آزادانه داروهای جنسی

دکتر محمدکاظم پورکاظمی، عضو انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که داروهای جنسی موجود در داروخانه ها دارای پروانه وزارت بهداشت هستند، به خبرنگار مهر گفت: طبیعی است که استفاده خودسرانه از این قبیل داروها مشکل ساز می شود.

وی از داروهای جنسی به عنوان داروهای OTC که تهیه آنها از داروخانه ها نیاز به نسخه ندارد، نام برد و افزود: استفاده از این قبیل داروها برای افرادی که سابقه بیماریهای قلبی، فشارخون دارند، مشکل ساز می شود بنابراین بهتر است افراد این داروها را از مکانهایی غیر از داروخانه ها تهیه نکنند.

این داروساز با انتقاد از عرضه و فروش داروهای جنسی در سطح سوپرمارکتها و فروشگاهای لوکس، اظهارداشت: قطعا کسی که برای تهیه این داروها به داروخانه مراجعه می کند، از مشاوره داروساز برخوردار می شود اما خرید داروهای جنسی از مکانهایی غیر از داروخانه ها می تواند مشکل ساز باشد.

فروش در سوپرمارکتها غیرقانونی است

دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون داروی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار مهر از غیرقانونی بودن فروش داروها و مکملهای جنسی در سوپرمارکتها خبر داد و گفت: حتی توزیع آن دسته از داروها و مکملهایی که مجوز وزارت بهداشت را دارند در این قبیل اماکن غیرقانونی است و تخلف محسوب می شود.

وی با عنوان این مطلب که سوپر مارکتها محل فروش دارو و مکمل نیست، در خصوص آن دسته از داروها و مکملهای جنسی که مجوز وزارت بهداشت را ندارند و در داروخانه ها عرضه می شوند، افزود: داروهای جنسی در داروخانه ها وجود دارد که مجوز وزارت بهداشت را دارند و فروش آنها قانونی است. اما وجود آن دسته از اقلامی که فاقد مجوز وزارت بهداشت هستند در داروخانه ها هم غیرقانونی است.

بروز سکته های قلبی و مغزی

دکتر ابوالقاسم رضوانی، کارشناس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر به عوارض ناشی از مصرف داروهای جنسی اشاره کرد و گفت: این داروها از طریق پرخونی باعث می شود که عروق قلب گشاد شود و بیماران قلبی که داروی نیتروگلیسرین (زیرزبانی) می خورند نیز باعث گشاد شدن عروق می شود. لذا، بیماران قلبی که از داروی جنسی نیز استفاده می کنند باعث می شود استفاده از این ترکیبات موجب فزاینده شدن گشادی عروق قلب شود که در خون رسانی بیمار اختلال ایجاد می کند.

وی همچنین استفاده از داروهای جنسی برای جلوگیری از انزال زودرس را خطرناک توصیف کرد و افزود: شاید استفاده از این داروها در کوتاه مدت باعث احساس سرخوشی فرد شود اما به دلیل ایجاد وابستگی، فرد مجبور است دوز دارو را زیاد کند تا به خواسته خودش برسد و همین مسئله ایجاد اعتیاد می کند.

این کارشناس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ترکیبات آمفتامین ها باعث افزایش فشارخون می شود، گفت: یک سری از داروهای جنسی منجر به بروز فشار خون می شود که بهتر است افراد برای استفاده از این داروها با پزشک مشاوره کنند.

امروزه انواع محصولات جنسی در بسته‌ ها و اشکال مختلف در بازار داخلی کشور دیده می شود که البته نمی ‌توان در مورد همه آنها به طور یکسان قضاوت کرد اما می ‌توان این نکته را یادآور شد که قبل از استفاده از محصولاتی که هیچ سابقه ذهنی از مزایا و معایب آن نداریم و تنها به صرف تبلیغات است که علاقه مند به تهیه آن شده ایم، می بایست با افراد آگاه و متخصص در این حوزه مشورت کرد.

-------------------------------

گزارش از حبیب احسنی پور