انفجار مهیب در پیشاور/ 39 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "جئو" پاکستان در گزارشی اعلام کرد که شب گذشته در پی وقوع یک انفجار در مغازه ای در بازار پیشاور در شمال غرب این کشور پنج نفر کشته و 34 فرد دیگر زخمی شدند که حال پنج نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

این انفجار ساعت 9 شب به وقت محلی پاکستان روی داد و "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری این کشور در بیانیه ای این حمله را که باعث کشته و زخمی شدن بی گناهان بسیاری شد، محکوم کرد.

شاهدان عینی اعلام کردند که این بمب در موتورسیکلتی که خارج از یک مغازه فروش محصولات فرهنگی پارک شده بود، کار گذاشته شده بود.

همچنین در پی وقوع این انفجار حدود 20 مغازه و خودروی پارک شده در محل حادثه در آتش سوختند و آتش نشانان پس از این سانحه در محل حادثه حاضر شده و تیم های امداد و نجات مجروحین را به بیمارستان منتقل کردند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.