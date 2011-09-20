ادارات ساوجبلاغ ملزم به همکاری با طرح سرشماری هستند

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، افزود: طبق ابلاغیه و به منظور اجرای دقیق طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 کشور کلیه دستگاههای اجرایی در استانها و شهرستانهای کشور موظف به همکاری در اجرای این طرح شده اند.

وی، اظهار داشت: با توجه به اینکه این طرح بعد از استان شدن البرز اولین بار است که در این استان اجرا می شود و مبنای برنامه ریزیهای آینده است لازم است آماری که داده می شود دقیق باشد.

حدادی، خطاب به مدیران ادارات شهرستان ساوجبلاغ گفت: مدیران در خصوص تامین نیروهای مورد نیاز و تامین خودرو با ستاد سرشماری نفوس و مسکن همکاری کنند.

فرماندار ساوجبلاغ، ابراز داشت: تا کنون 455 نفر متقاضی برای مشارکت در اجرای این طرح در شهرستان نام نویسی کرده اند که 210 نفر آنها مرد هستند.

این مسئول، زمان برگزاری کلاسهای آموزشی ماموران سرشماری شهرستان ساوجبلاغ را از 15 مهرماه به مدت 12 روز عنوان کرد.

یادآور می شود: طرح بزرگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 شهرستان ساوجبلاغ همزمان با کل کشور از 2 تا 22 آبانماه به اجرا در خواهد آمد.