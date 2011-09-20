خوتکاهای ابروسفید؛ سفیران طبیعت گیلان/ میهمانانی که طعمه شکار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به استان به ویژه " خوتکا ابروسفید " متاسفانه این گونه توسط شکارچیان شکار می شود.

این گونه از خانواده مرغابی سانان بوده که از اواسط مرداد ماه وارد استان می شود و اوایل مهرماه به زیستگاههای زمستان گذرانی خود مهاجرت می کند.

" خوتکا ابروسفید " گونه ای از اردک های روی آبچر است

" خوتکا ابروسفید " گونه ای از اردک های روی آبچر است که حدود 38 سانتیمتر طول دارد، این پرنده از اردک سرسبز کوچکتر و از خوتکای معمولی کمی بزرگتر است.

این پرنده نیز مثل خوتکای معمولی و سایر گونه های روی آبچر کوچک قادر است خود را با یک جهش ناگهانی و سریع از سطح آب جدا و پرواز کند.

جوجه آوری " خوتکا ابروسفید " در اغلب نقاط اروپا و آسیای غربی دیده می شود، در ایران جوجه آوری آن در نواحی شمال غربی و اطراف دریاچه ارومیه صورت می گیرد.

این پرنده مهاجر بوده و در زمستان تمام جمعیت آن به آفریقا مهاجرت می کند، در ایران و در فصل زمستان این پرنده در نواحی جنوب غربی دیده می شود، در این دوره می توان دسته های بزرگ این پرنده را مشاهده کرد.

" خوتکا ابروسفید " در دوران جوجه آوری خود را به علفزارهای آبی، نیزارهای تالابی و جاهای مشابه که می توانند خود را در آن پنهان کنند نزدیک کرده و در چنین جاهای لانه می سازند.

تشخیص پرنده نر بالغ خیلی ساده است، این پرنده سر قهوه ای رنگ دارد و بالای چشمش ابرویی سفید رنگ دیده می شود که تا پشت سر ادامه می یابد اما پرنده ماده خیلی شبیه خوتکای معمولی ماده است.

خوتکا ابروسفید که به آن خوتکا پرسفید هم می گویند

همچنین دو تفاوت اصلی خوتکا ابروسفید نر و ماده در این است که تنوع رنگ در سر خوتکای سر سفید ماده بیشتر از گونه معمولی بوده و این پرنده در زمانی که می خواهد روی آبچری کند سرش را خیلی بیشتر از خوتکای معمولی تکان می دهد، پرنده نر صدای خشک و خش خش مانند شبیه " کنررک " و پرنده ماده صدای کوتاه و غار غار تیزی دارد.

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در این باره گفت: هزار و 752 قطعه خوتکا ابروسفید که به آن خوتکا پرسفید هم می گویند در تالاب های استان از جمله تالاب بین المللی انزلی، تالاب بین المللی پارک ملی بوجاق کیاشهر و تالاب جوکندان تالش سرشماری شد.

امیر عبدوس افزود: این تعداد خوتکا ابرو سفید که از پیش قراولان پرندگان مهاجر به استان هستند در 25 و 26 مرداد ماه سال جاری در 21 تالاب استان توسط کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان شمارش شده است.

وی اظهارداشت: خوتکا ابروسفید از پرندگان مهاجرعبوری به استان است که از اواسط مردادماه وارد استان می شود و تا اوایل مهرماه جمعیت غالب این گونه از استان به سمت عرض های جنوبی مهاجرت می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان ادامه داد: تعداد اندکی از این گونه در تالاب های استان به ویژه انزلی و بوجاق جوجه آوری می کنند.

شکارچیان در کمین " خوتکا ابروسفید " هستند

وی همچنین با اشاره به اینکه با آغاز ورود این گونه پرندگان شکارچیان در کمین آنها هستند، یادآورشد: هیچ گونه مجوز شکار پرندگان از سوی محیط زیست استان صادر نشده و شکار هرگونه پرنده تا آغاز صدور پروانه شکار جرم محسوب می‌ شود و پیگرد قانونی دارد.

بدین ترتیب پرندگان از ثروت های طبیعی و ملی کشور به شمار می روند که متاسفانه تعداد آنها به دلیل تبدیل و تخریب اکوسیستم ها بسیار کاهش یافته است.

شکار بی رویه و کثرت تفنگ های بادی و تیراندازی سبب شده بسیاری از پرندگان که در گذشته در ایران وجود داشتند اکنون به ندرت مشاهده شوند.

بیشترین گونه پرندگان را گونه های متکی به تالاب ها تشکیل می دهند و تخریب تالاب ها تاثیر منفی بر تعداد گونه های پرندگان داشته است از این رو نگاه مسئولان به این بخش از طبیعت باید با تدوین برنامه های حفاظتی ویژه ای تغییر یابد.

در این ارتباط یک کارشناس مسائل زیست محیطی گفت: شکار بی رویه در کاهش اسفبار پرندگان آبچر نقش مهمی دارد.

محمد بخشی زاده افزود: آلودگی و تخریب تالاب های ایران نقش موثری در کاهش جمعیت انواع پرندگان داشته که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

عقاب دریایی و عقاب ماهیگیر در طبیعت به ندرت دیده می شود

وی ادامه داد: پرندگان شکوهمند و پراهمیتی مانند عقاب دریایی، عقاب ماهیگیر و پرندگان آبچر گوناگون که زمانی به وفور مشاهده می شدند دیگر وجود نداشته یا به ندرت دیده می شوند.

کارشناس مسائل زیست محیطی گفت: پرندگان در استان گیلان به دلیل صید، شکار بی‌ رویه و ورود کودهای شیمیایی به زیستگاههای طبیعی در معرض خطر انقراض هستند.

وی یادآورشد: درگذشته بیش از پنج میلیون پرنده درگیلان وجود داشت که این میزان هم اکنون به حدود سه میلیون قطعه رسیده است.

به هر حال تنوع گیاهی وجانوری استان گیلان بسیار متنوع است و به همین دلیل مورد توجه یونسکو نیز قرار گرفته است،از این تنوع زیستی گیاهی و جانوری در استان می توان در برنامه‌ های اصلاح ژنی در محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، شناسایی گیاهان و جانوران در حال انقراض و افزایش پایدار جمعیت ‌های گیاهی و جانوری همینطور توسعه گردشگری محلی استفاده کرد.