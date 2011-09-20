انتقاد ابتکار از وضعیت نامطلوب فضاهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به هفته دفاع مقدس و گرامیداشت روز گفتگوی تمدنها گفت: سال 1998 از سوی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، 29 شهریورماه به عنوان روز گفتگوی تمدنها پیشنهاد شد که مورد استقبال جهانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این زمان آغاز حملات آمریکا به افغانستان و عراق بود و مطرح کردن چنین پیشنهادی اعتباری جهانی برای ایران به ارمغان آورد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید گفت: به جز مشکلاتی که از لحاظ کمبودهای آموزشی وجود دارد باید تدابیر ویژهای در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی در آموزش و پرورش اندیشیده شود زیرا نسل جوان سرمایههای اجتماعی ما هستند و سایر کشورهای اسلامی که سیاستهای ویژهای در جهت توسعه و بهبود آموزش و پرورش خود اندیشیدهاند نتایج آن را نیز گام به گام میبینند.
ابتکار با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فضاهای آموزشی گفت: ایجاد فضای آرام، سالم و آزاد بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است اما متاسفانه چنین فضایی را در آموزش عالی مشاهده نمیکنیم.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: آموزش و پرورش شهر تهران کمبودهای زیادی درباره امکانات آموزش و مقاوم سازی مدارس دارد. همچنین باید توجه ویژهای نیز به منابع انسانی در آموزش و پرورش شود. معلمان به جز حقوق نیازمند توجه انسانی و معنوی هستند.
وی با انتقاد از وعدههایی که در حوزه آموزش و پرورش داده میشد گفت: این وعدههای عمل نشده دغدغههای بیشتری را برای معلمان و دانشآموزان ایجاد میکند.
ابتکار ادامه داد: متاسفانه اساتید در تصمیمگیریهای دانشگاهی مورد مشورت قرار نمیگیرند و حتی رئیس گروه علمی در دانشگاه نیز توسط رئیس دانشگاه تعیین میشود و اساتید نقشی در آن ندارند.
وی با انتقاد از تفکیک جنسیتی در دانشگاهها گفت: در سخنان شفاهی اعلام میشود این طرح متوقف شده اما همچنان مشاهده میکنیم در عمل چنین تفکیکهایی وجود دارد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار سالم سازی فضاهای دانشگاهی شد و گفت: ایجاد آزادی و تضارب دیدگاهها بحث دانشجویان ستارهدار و حذف دانشجویانی که گرایش سیاسی دارند برای ادامه تحصیل از دیگر مشکلات فضاهای دانشگاهی در کشور است.
وی اظهار امیدواری کرد با اصلاح مشکلات آموزشی شاهد تربیت نسلی پرنشاط در آینده باشیم.
نظر شما