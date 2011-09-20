مشهد برنامه خاصی برای افزایش ماندگاری زائران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خوشنویس دوشنبه شب در بازدید اعضای کارگروه‌های معماری، شهرسازی و فضای سبز شهرداری از پروژه های منطقه گردشگری سپاد تصریح کرد: مسئولان حوزه گردشگری فراموش کرده اند که می توان با ایجاد جاذبه های مختلف، گردشگران را ترغیب نمود که برای حضور طولانی تر در مشهد برنامه ریزی کنند.

وی افزود: از جمله راهکارهای افزایش مدت اقامت زائران، حمایت از بخش خصوصی در زمینه ایجاد جاذبه های گردشگری است.

مشاور جوان شهردار مشهد ادامه داد: عملکرد متولیان و دست اندرکاران مرتبط با صنعت گردشگری نشان می دهد که مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی ایران و جهان اسلام در زمینه ارائه بسته های متفاوت جذب مخاطب، برنامه ای برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی ندارد.

وی تاکید کرد: در ارتباط با مدیریت شهری و شهروندان در شهر مشهد باید تفاوت هایی نسبت به سایر کلانشهرها داشته باشیم چرا که در مشهد مزیتی همچون بارگاه منور رضوی داریم که این مزیت باید منجر به اتخاذ سیاست ها و رفتارهای خاص در مشهد شود.

خوشنویس تصریح کرد: در سیستم های مدرن مدیریت شهری لزوم تعامل مدیران شهری با بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی ادامه داد: در این راستا باید مردم را در امور اقتصادی و فرهنگی شهری مشارکت داده و این امور را به تشکل های مردمی واگذار و از تصدی گری پرهیز کنیم.

محمد حسین خوشنویس ادامه داد: ضعف عمده برنامه ریزی و اجرای شیوه های تاریخ مصرف گذشته، کار را به جایی رسانده که اکنون میزان ماندگاری زائران به 2.5 روز کاهش یافته است.

وی افزود: متولیان گردشگری در سایر کشورهای دنیا کارهای زیادی انجام می دهند تا گردشگر خود را جذب کنند ولی ما در مشهد تا کنون آنطور که شایسته است از ایده ها، امکانات و ظرفیت های موجود استفاده نکرده ایم.

شایان ذکر است، این بازدید در چارچوب طرح های مشاوران مناطق گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد با رویکرد ارزیابی پروژه‌های تاثیرگذار سطح شهر مشهد و بررسی موانع و مشکلات و شهری و ارائه راهکار برای آنها، برگزار شد.