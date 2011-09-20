پیشنهادات توکلی و لاریجانی برای الزام دولت به انتشار آمار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه طرح 2 فوریتی استفساریه بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را در دستور کار خود قرار دادند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح عدم اعلام نرخ تورم و نرخ رشد را از عوامل کاهش سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: عدم اطلاع سرمایه گذاری از نرخ تورم ریسک پذیری آنها را کاهش داده و به طبع سرمایه گذاری را کاهش می دهد این امر موجب پایداری مشکل بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمار تورم و نرخ رشد اقتصادی را به طور مستمر ارائه دهند و در صورت تناقض اصلاح کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ارائه آمار مستند را از لوازم علمی و کارشناسی توسعه پایدار دانست و گفت: مرکز پژوهش ها برای بررسی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دسترسی به آمار دقیق ندارد و همین امر تحقیقات علمی را دچار مشکل کرده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف از ارائه این طرح استفساریه دو فوریتی الزام دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی عمومی آمار است، گفت: بهتر است شما به جای این استفساریه برای یکشنبه آینده طرحی را برای تبدیل شدن به قانون بیاورید تا ابهامی در آن نبوده و محل مناقشه نباشد.