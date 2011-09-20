آذربایجان غربی پل ارتباطی با اروپا/ بهبود روابط اقتصادی با بلغارستان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح سه شنبه در جریان دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در صوفیه پایتخت بلغارستان، افزود: بهبود توسعه مناسبت های تجاری دو کشور ایران و بلغارستان نشان از توجه و علاقه مردم دو کشور به توسعه و ادامه همکاری های بیشتر دارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش و رشد تجارت دو کشور در سایه تلاش تجار و فعالان اقتصادی، سیاسی و مسوولین دو کشور است، بیان داشت: استان به عنوان پل ارتباطی شاه راه کلیدی این همکاری ها تواسنته در توسعه مناسبتهای دو کشور نقش کلیدی ایفا کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: مسئولان، تجار و فعالیت اقتصادی آذربایجان غربی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یافتن راه کارهای افزایش زمینه برای سرمایه گذاری در این استان عزم جدی داشته و همکاری سفارت جمهوری اسلامی در ارتباط هرچه گسترده تر این امر بسیار کارگشا بوده است.

غلامرضا باقری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان نیز در این دیدار با بیان اینکه سطح مبادلات دو کشور طی سال گذشته تا 300 درصد رشد داشته است، افزود: استان با دارا بودن مرزهای گسترده زمینی و ریلی همچون مرز بازرگان، رازی و سرو به همراه سرمایه عظیم نیروی انسانی و زمینه مناسب تجاری بین دو کشور از مهمترین دلایل رشد این امر بوده است.

بلغارستان دارای بیش از هفت میلیون جمعیت بوده و در شمالغرب کشور ترکیه واقع شده است، در این سفر معاون برنامه ریزی، مدیران سازمان جهاد کشاورزی، منطقه آزاد ماکو، اتاق بازرگانی و فعالان تجاری استاندار آذربایجان غربی را همراهی می کنند، گسترش مناسبت های تجاری، اقتصادی، گردشگری و امضای تفاهمنامه های همکاری های ترانزیتی و صادرات کالا و توسعه مناسبت های بیشتر تجار آذربایجان غربی و بلغارستان مد نظر است.