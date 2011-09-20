اولتیماتوم گازی وزارت نفت به چین/ توسعه فاز 11 پارس جنوبی 35 ماهه

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران وCNPCI چین به منظور تعیین تکلیف قرارداد فاز 11 پارس جنوبی از هفته جاری در تهران آغاز شده است.

پس از گزارش روز جمعه خبرگزاری مهر مبنی بر "تاخیر در اجرای 40 میلیارد دلار قرارداد نفتی با تعلل چینی‌ها" مدیران ارشد شرکت CNPCI چین با سفر به تهران خواستار ادامه مذاکرات با مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای توسعه این فاز مشترک گازی شده اند.

پیگیری مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که در نشست مشترکی بین رستم قاسمی وزیر نفت، احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران شرکت چینی، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف قرارداد گازی این شرکت آسیایی در پارس جنوبی شده است.

در این نشست رستم قاسمی با اعلام اینکه در حال حاضر طرح توسعه فازهای جدید پارس جنوبی به صورت 35 ماهه در حال انجام است، تاکید کرده است: در شرایط فعلی شرکت CNPCI در توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی از برنامه زمان بندی خود عقب مانده است.

این عضو کابینه دولت با ارائه پیشنهاد جدیدی به طرف چینی خواستار توسعه 35 ماهه فاز 11 پارس جنوبی شده است اما این پیشنهاد با مخالفت مسئولان شرکت CNPCI مواجه شده است.

از سوی دیگر، طرف چینی با اعلام اینکه این پروژه گازی در مدت 52 ماهه در پارس جنوبی ساخته خواهد شد بر تسریع در روند ساخت و توسعه این مگا پروژه گازی تاکید کرده اند.

این در حالی است که وزیر نفت در این نشست مشترک تاکید کرده است که در صورت ادامه تاخیر شرکت چینی در فاز 11 پارس جنوبی احتمال واگذاری این مگا پروژه گازی به پیمانکاران داخلی و خارجی وجود دارد.

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در نشست مشترک با طرف چینی وزارت نفت خواستار شتاب در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی شده است، گفت: در صورت ادامه تاخیرها این شرکت خارجی قطعا با واکنش مجموعه وزارت نفت مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه بر اساس قراردادهای توسعه فازهای پارس جنوبی تاخیر پیمانکاران مشمول جرایمی خواهد شد، بیان کرد: شرکت CNPCI چین از این قاعده کلی مستثنی نخواهد ماند.

مدیران ارشد شرکت CNPCI چین امروز 29 شهریور ماه با سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) ضمن بررسی آخرین وضعیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی با حضور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از طرح توسعه برخی از فازهای در دست اجرای این میدان مشترک گازی بازدید کرده اند.

به گزارش مهر، در حال حاضر بیشترین تاخیر شرکتهای چینی در صنعت نفت ایران مربوط به فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است به طوری که با گذشت 27 ماه از امضای این قرارداد پنج میلایرد دلاری هنوز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی پروژه در عسلویه آغاز نشده است.

احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر و عقب‌ماندگی شرکت CNPCI چین در طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس‌جنوبی، گفته بود: در حال حاضر این شرکت آسیایی، مراحل تدوین طرح جامع توسعه و مطالعات مهندسی فاز 11 پارس‌جنوبی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ارائه تذکرات به چین برای شتاب در توسعه فاز 11 پارس جنوبی تاکید کرده بود: مطابق با برنامه باید توسعه این میدان با 20 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بود اما در شرایط فعلی پیشرفت این پروژه مشترک گازی کمتر از 15 درصد است.

این در حالی است که قرارداد این فاز مشترک پارس جنوبی دو سال گذشته با کنار گذاشتن شرکتهایی همچون توتال فرانسه و پتروناس مالزی، برای شتاب در توسعه این میدان مشترک گازی با قطر به چین به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار امضا شده بود.

هدف از طرح‌ توسعه‌ فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی تأمین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحد پارس ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد. در این فاز روزانه 2 میلیارد مترمکعب گاز و 70 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌ از میدان‌ پارس‌ جنوبی تولید می شود.