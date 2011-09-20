موافقت ارتش مصر با ریاست جمهوری جمال/ نظامیان حامی اصلی خاندان مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، این سند که بر روی آن مهر "فوق محرمانه" خورده است نشان می دهد: ارتش و دستگاه اطلاعاتی مصر موافقت خود را با ریاست جمهوری "جمال مبارک" و موروثی شدن قدرت در این کشور به آمریکاییها ابلاغ کرده اند.

در این سند که برای سفارت آمریکا در قاهره ارسال شده بر این مسئله تاکید شده که ارتش قدرت را به "جمال مبارک" واگذار خواهد کرد و به کودتا دست نمی زند.

در این سند محرمانه به این موضوع نیز اشاره شده است که آمریکاییها با وجود اعلام موافقت ارتش مصر با ریاست جمهوری جمال به جای پدرش، دید مثبتی به این مسئله با توجه به مخالفتهای موجود در مصر نداشته اند. آمریکاییها در آن زمان معتقد بودند بر خلاف برآوردهای دولت قاهره، مردم مصر به راحتی با مسئله موروثی شدن ریاست جمهوری کنار نمی آیند.

خاطر نشان می شود پس از انقلاب مصر شورای نظامی حاکم که متشکل از فرماندهان ارشد ارتش این کشور است زمام امور را به دست گرفته اند و مقرر است با برگزاری انتخابات قدرت به صورت مسالمت آمیز به جریانهای ملی و مردمی واگذار شود.