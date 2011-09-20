لوح فشرده "کتابخانه زائر" تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور از تولید لوح فشرده "کتابخانه زائر" همزمان با ایام ثبت نام حج عمره مفرده خبر داد و گفت: این لوح فشرده با هدف عرضه یکجا کلیه کتب و منابع مورد نیاز حجاج به صورت کاربردی و آموزشی به صورت تک زبانه تولید شده است.
سید مهدی هاشمی ادامه داد: این لوح فشرده در ۸۰ کتاب کاربردی - آموزشی در پنج موضوع مختلف ویژه زائران حج تمتع و عمره مفرده به منظور پاسخگویی به سئوالات آنان طراحی و تدوین شده است.
وی بیان داشت: "اسرار و معارف حج، تاریخ و اماکن مکه و مدینه، احکام و مناسک حج، خاطرات و سفرنامهها" از هم اکنون در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
هاشمی با اشاره به قابلیتهای این لوح فشرده اظهارداشت: امکانات ویژه جستجو، قابلیت اتصال به دایره المعارفها و کتب مرجع از مزایای این کتابخانه دیجیتالی به شمار میرود.
وی ادامه داد: ارائه ۸۰ عنوان فیلم و صوت مرتبط با موضوع و برنامههای نرم افزاری ویژه تلفن همراه، از جمله دیگر قابلیتهای این لوح فشرده است.
مجری پروژه کتابخانه زائر با اشاره به ۲۰۰ تصویر از اماکن و مساجد مکه مکرمه و مدینه منوره یادآور شد: این لوح فشرده علاوه بر فروشگاهها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی از طریق سامانه اینترنتی www. noorshop. com به زودی قابل تهیه میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام ثبت نام حج عمره مفرده لوح فشرده "کتابخانه زائر"به همت بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مساعدت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تولید و در اختیار زائران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور از تولید لوح فشرده "کتابخانه زائر" همزمان با ایام ثبت نام حج عمره مفرده خبر داد و گفت: این لوح فشرده با هدف عرضه یکجا کلیه کتب و منابع مورد نیاز حجاج به صورت کاربردی و آموزشی به صورت تک زبانه تولید شده است.
نظر شما