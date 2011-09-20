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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

برای نخستین بار در قم؛

لوح فشرده "کتابخانه زائر" تولید شد

لوح فشرده "کتابخانه زائر" تولید شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام ثبت نام حج عمره مفرده لوح فشرده "کتابخانه زائر"به همت بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مساعدت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تولید و در اختیار زائران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور از تولید لوح فشرده "کتابخانه زائر" همزمان با ایام ثبت نام حج عمره مفرده خبر داد و گفت: این لوح فشرده با هدف عرضه یکجا کلیه کتب و منابع مورد نیاز حجاج به صورت کاربردی و آموزشی به صورت تک زبانه تولید شده است.

سید مهدی هاشمی ادامه داد: این لوح فشرده در ۸۰ کتاب کاربردی - آموزشی در پنج موضوع مختلف ویژه زائران حج تمتع و عمره مفرده به منظور پاسخگویی به سئوالات آنان طراحی و تدوین شده است.

وی بیان داشت: "اسرار و معارف حج، تاریخ و اماکن مکه و مدینه، احکام و مناسک حج، خاطرات و سفرنامه‌ها" از هم اکنون در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

هاشمی با اشاره به قابلیت‌های این لوح فشرده اظهارداشت: امکانات ویژه جستجو، قابلیت اتصال به دایره المعارف‌ها و کتب مرجع از مزایای این کتابخانه دیجیتالی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ارائه ۸۰ عنوان فیلم و صوت مرتبط با موضوع و برنامه‌های نرم افزاری ویژه تلفن همراه، از جمله دیگر قابلیت‌های این لوح فشرده است.

مجری پروژه کتابخانه زائر با اشاره به ۲۰۰ تصویر از اماکن و مساجد مکه مکرمه و مدینه منوره یادآور شد: این لوح فشرده علاوه بر فروشگاه‌ها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی از طریق سامانه اینترنتی www. noorshop. com به زودی قابل تهیه می‌باشد.

کد مطلب 1412402

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