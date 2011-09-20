هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه تقویم و سررسید دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» از 6 تا 9 دیماه امسال باز هم در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
تلاش متولیان این نمایشگاه برای انتقال آن به محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران (بوستان گفتگو) که در پی تقاضای تولیدکنندگان تقویم و سررسید به دلیل افزایش دو برابری فضای نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» به جایی نرسید و دومین دوره آن نیز همانند دوره نخست در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری تهران برپا خواهد شد.
خبر دیگر از نمایشگاه اینکه، هزینه اجاره غرفههای آن دو برابر شده است. این اتفاق در پی تصمیم مسئولان مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون برای افزایش اجاره سالن از 45 به 80 میلیون تومان صورت گرفته است.
بر این اساس اجاره غرفه در دومین دوره نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» 85 هزار تومان است.
امسال و در دومین دوره این نمایشگاه، یک مسابقه دانشجویی در 5 بخش و با هدف طراحی تقویم و سررسید برگزار میشود و به زودی فراخوان آن به دانشگاههای گرافیک کشور و مراکزی که دانشجویان رشته ارتباطات تصویری را تربیت میکنند، ارسال خواهد شد.
نخستین دوره نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» سال گذشته از 21 تا 24 دیماه و با حضور 64 شرکت داخلی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
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