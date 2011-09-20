2 انبار جدید نفت در جنوب ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی قرائی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای توسعه ظرفیت ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی در منطقه کرمان، گفت: در حال حاضر سه انبار بزرگ نفتی در کرمان، سیرجان و رفسنجان در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان با اعلام اینکه در حال حاضر انبار نفت کرمان از ظرفیت ذخیره سازی 200 میلیون لیتر فرآورده نفتی برخوردار است، تصریح کرد: همچنین انبارهای نفت رفسنجان و سیرجان هم به ترتیب از 140 و 37 میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع برخوردار هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی در انبار نفت کرمان ظرفیت سوخت رسانی هوایی ایجاد شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود به زودی تاسیسات سوخت گیری هوایی در فرودگاه جیرفت هم راه اندازی شود.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون عملیات ساخت انبار جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی کرمان با ظرفیت 345 میلیون لیتر از پیشرفت اجرایی حدود 80 درصد برخوردار است، بیان کرد: اجرای این پروژه نفتی در دور نخست سفر هیئت دولت به استان کرمان مصوب شده بود.



قرائی همچنین با اشاره به پیشرفت 90 درصدی ساخت انبار جدید نفت کهنوج، تاکید کرد: این انبار نفت هم از ظرفیت ذخیره سازی یک میلیون و 200 هزار لیتر فرآورده های مختلف نفتی برخوردار است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود این دو انبار با تامین اعتبار مورد نیاز، تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند، تبیین کرد: بودجه مورد نیاز برای ساخت انبار نفت کرمان 60 میلیارد تومان بوده که تاکنون 40 میلیارد تومان برای ساخت این انبار هزینه شده است .

وی مساحت زمین انبار جدید کرمان را 60 هکتار عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این انبار جدید نفتی نیاز استان کرمان و استان های همجوار به ذخیره سازی فرآورده های نفتی برطرف می شود .

قرائی با اعلام اینکه انبار نفت قدیمی کرمان باید به صورت غیر فعال باشد و نباید تخریب شود، اظهار داشت: از این انبار می توان در صورت ضرورت به عنوان محل نگهداری فرآورده های سوختی استفاده کرد.