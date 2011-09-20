"گلبهار" هفته آینده آماده نمایش می شود/ آغاز پیش تولید فیلم جدید سینمایی

درخشنده در این ارتباط به خبرنگارمهر گفت: هم اکنون فیلم "گلبهار" در مرحله پایانی ساخت موسیقی توسط جواد موسوی قرار دارد، به زودی میکس نهایی می شود و هفته آینده آماده نمایش خواهد شد.

وی افزود: از اواسط مهر ماه بعد از برگزاری جشنواره فیلم ایرانی در کانادا، پیش تولید "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" را آغاز می کنیم. تا کنون تعداد زیادی دختر با توجه به فراخوانی که اعلام کردیم برای نقش اصلی این فیلم فرم پر کرده اند که در اولین فرصت بررسی می شوند و از آنها تست می گیریم.

"گل‌بهار" داستان دختری هنرمند به نام گل‌بهار را روایت می‌کند که مبتلا به بیماری ام اس است و به همین دلیل مراسم ازدواجش به هم می‌خورد و دچار بحران روحی می‌شود اما او تلاش می‌کند تا بر مشکلات فائق آید ...

در این فیلم ارژنگ امیرفضلی، اسماعیل سلطانیان، مهران رجبی، محبوبه بیات و با معرفی پادینا رهنما ایفای نقش‌های اصلی را برعهده دارند.

"هیس! دخترا فریاد نمی زنند" عنوان جدید ترین فیلم سینمایی پوران درخشنده است که در زانر کودک و نوجوان ساخته خواهد شد.