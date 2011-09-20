150 مسجد در اجرای طرح کرسی تلاوت قرآن مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم افزود: طرح کرسی تلاوت مساجد براساس تأکید مقام معظم رهبری بر تشکیل فضاهایی برای استماع قرائت قرآن به همت سازمان دارالقرآن الکریم اجرا میشود که مراسم افتتاحیه نخستین کرسی تلاوت 14 شهریورماه در مسجد جامع امام علی (ع) تهران برگزار شد.
وی گفت: البته پیش از این نیز کرسیهای تلاوت با همکاری دیگر دستگاههای قرآنی برگزار میشد اما تفاوت این طرح با اجراهای قبلی در این است که کرسی تلاوت با همکاری مساجد برپا میشود و مساجد مجری این کار مؤظف خواهند شد با تعیین روزی خاص هر هفته با حضور یکی از قراء ممتاز شهر و یا استان خود این محفل قرآنی را برگزار کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی بحرالعلوم افزود: مدت زمان هر تلاوت 20 دقیقه در نظر گرفته شده است و پس از آن در حد چند دقیقه نکات مهم آیات تلاوت شده برای حاضران در مراسم توسط خود قاری ارائه میشود، نکته مهم اینکه سازمان دارالقرآن برای هر هفته براساس مناسبتهای مذهبی و مهم، آیاتی را تعیین کرده است.
وی گفت: نام و نشانی 133 مسجد مجری و زمان کرسیهای تلاوت بر روی پایگاه اطلاعرسانی سازمان دارالقرآن الکریم قرار گرفته است اما بیش از 150 مسجد اعلام آمادگی کردند، مساجد دیگر نیز میتوانند به این جمع افزوده شوند و این طرح این قابلیت را دارد تا در سراسر کشور اجرا شود و دارالقرآنهای تبلیغات اسلامی استانها ناظر بر اجرا آن خواهند بود.
اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی www.telavat.com قابل دسترسی است .
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