دلایل افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه/ برای شاخص بورس دلیل نتراشید

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تاکنون به طور کلی صعودی بوده است، گفت: البته در برخی از روزها شاخص نزولی بوده است، اما این امر طبیعی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازارهای مالی نسبت به اخبار و تحولات اقتصادی از خود واکنش نشان می دهند، ضمن اینکه نباید برای وضعیت روزانه شاخص بورس دلیل تراشید.

نوسانات بورس طبیعی است

وی با اشاره به اینکه بورس هر روز ممکن است که نوساناتی مثبت یا منفی داشته باشد، تصریح کرد: آنچه مهم است این است که بازار را باید در یک روند بلندمدت تحلیل کرد، در روند بلندمدت بورس بازدهی خوبی داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه عنوان کرد: این امر به این معنا است که هر سهمی در هر زمانی قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد، سرعت تبدیل اوراق به پول یا بالعکس در بازار سرمایه بالا رفته است.

وی ضمن اعلام سه خصلت برای یک دارایی مناسب یعنی بازدهی، ریسک معقول و قابلیت نقدشوندگی بالا اظهارداشت: بازار سرمایه هر سه خصلت را در خود جای داده است.

صالح آبادی تنوع شرکتها، سهام و صنایع در بورس را از دلایل مهم افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه نام برد و تصریح کرد: در حال حاضر متناسب با سلیقه های مختلف شرکتهای مختلف در بازار سرمایه وجود دارد و بورس منحصر به چند صنعت و تک محصولی نیست.

بورس تک محصولی نیست

وی با بیان اینکه همین امر منجر به جذب نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه شده است، گفت: این در حالی است که دسترسی به بازار سرمایه تسهیل شده است، یعنی افراد از طرق مختلف حتی با معاملات آن لاین می توانند معامله انجام دهند، همچنین هر کسی می تواند معامله گر خود باشد و همین امر یکی دیگر از دلایل افزایش نقدشوندگی است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تنوع ابزارها در بازار سرمایه همچون اوراق مشارکت و اجاره علاوه بر سهام را از دیگر دلایل افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه ذکر و بیان کرد: البته اینکه بگوئیم تمام صنایع کشور در بازار سرمایه حضور دارند، اینگونه نیست و هنوز صنایعی هستند که حضورشان در این بازار کم رنگ است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اما در مجموع اگر بخواهیم نام 100 شرکت برتر کشور را ذکر کنیم، مهمترین های آنها در بورس حضور دارند.