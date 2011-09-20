به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی جشن های رضوی دهه کرامت، با بیان اینکه ولایت و امامت از ارکان اعتقادی جامعه ماست، افزود: باید از این زمینه به وجود آمده، با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب بهره ببریم.
وی از نهادهای عضو خواست با اجرای برنامه های مرتبط با این ایام مبارک و فرخنده، برای حضور و مشارکت مردم زمینه ایجاد کنند.
همچنین مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان نیز در این نشست، گفت: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، مسئولیت و هماهنگی اجرای جشن های رضوی و مردمی به ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور محول شده است.
محمد هادی نیا یادآور شد: در استان نیز پیگیری تحقق مصوبات شورای مرکزی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان است.
وی افزود: طبق مصوبه جلسه کشوری این شورا، دستگاه های عضو باید از کلیه ظرفیت ها و استعدادهای موجود برای عمق بخشی به برنامه های جشن و تبدیل دهه کرامت به فرصتی بسیار ارزشمند برای تبیین فرهنگ رضوی اسفاده کرده و از برنامه های خود جوش و مردمی حمایت کنند.
تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: دهه کرامت زمینه خوبی برای اشاعه فرهنگ منور رضوی است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی جشن های رضوی دهه کرامت، با بیان اینکه ولایت و امامت از ارکان اعتقادی جامعه ماست، افزود: باید از این زمینه به وجود آمده، با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب بهره ببریم.
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