پروژه بازرسی بر مبنای ریسک در منطقه چهار انتقال گاز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مجتبوی اظهار کرد: بازرسی فنی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده که به منظور بهینه کردن برنامه و هزینه های بازرسی به کار می رود.

وی افزود: در این روش در ابتدا میزان احتمال و نتیجه از کارافتادگی وسائل تحت فشار محاسبه شده و از ضرب این دو فاکتور "یعنی احتمال و نتیجه" میزان ریسک به دست می آید و سپس بر اساس اندازه ریسک های بدست آمده، وسائل اولویت بندی شده و برنامه بازرسی برای آنها تعریف می شود.

وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح تصریح کرد: در این برنامه بر خلاف برنامه های سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی وسائل تعریف نمی شود بلکه هر وسیله ای فاصله زمانی و روش جداگانه ای جهت بازرسی دارد.

وی ادامه داد: در واقع با این کار می توان از بازرسی های مکرر اجتناب کرد و در عوض امکانات و توانمندی های بازرسی را بر روی وسائل با ریسک بالاتر متمرکز کرد.

گفتنی است، منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و بخشی از استان سمنان را تحت پوشش عملیاتی خود دارد.