اسامی داوران دیدار ایران - بحرین معرفی شد/ فیفا ناظر امنیتی معرفی کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه ای که از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال شده است قضاوت دیدار تیم های ایران و بحرین که روز 19 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود را "پیتر گرین" از استرالیا قضاوت می کند. این داور استرالیایی را در امر قضاوت بازی دو هموطنش به نام های "رونی کنت آلن" و "دنیس سیلک" همراهی می کنند. کمیته داوران بین المللی فدراسیون فوتبال "کریستوفر بیت" از استرالیا را نیز به عنوان داور چهارم دیدار ایران و بحرین انتخاب کردند.

محمد بوسیم از امارات به عنوان ناظر داوری و "زاخاریا جوزف" از هند به عنوان ناظر فیفا در عملکرد داوران و جریان برگزاری مسابقه نظارت خواهند کرد.

فدراسیون بین المللی فوتبال همچنین با انتخاب "حیدر حیدرخان دل اکبر" از مالزی به عنوان افسر امنیتی مسابقه حساسیت خود نسبت به دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین را نشان داده است. کمتر پیش آمده که فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا با چنین حساسیتی یک مسابقه فوتبال را برگزار کند.

انتخاب ناظر امنیتی برای دیدار دیدار ایران و بحرین نشان می دهد که فدراسیون بین المللی فوتبال توجه ویژه ای به این بازی خواهد داشت که این مسئله می طلبد در برگزاری این بازی تمامی جوانب امر مد نظر قرار گیرد و اتفاقی بوجود نیاید که بهانه به کشورهای عربی به ویژه بحرینی ها بدهد که به احتمال فراوان باز هم با پرداختن به مسائل حاشیه ای به دنبال نتیجه گیری مقابل کشورمان خواهند بود.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین در مرحله سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی روز 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.