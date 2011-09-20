دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی امروز سه شنبه 29 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

طباطبایی اظهار داشت: 372 هزار و 958 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 253 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت 138 هزار و 41 نفر در آزمون پذیرفته شدند.

وی یادآور شد: آزمون کاردانی به کارشناسی در 7 گروه علوم پزشکی، فنی مهندسی، علوم کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی و همچنین در 5 دوره روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیرانتفاعی و مجازی برگزار شده است.

گروه های آزمایشی ردیف نام گروه تعداد پذیرفته شدگان 1 علوم پزشکی 5 هزار و 87 نفر 2 فنی مهندسی 63 هزار و 930 نفر 3 کشاورزی 7 هزار و 275 نفر 4 علوم پایه 2 هزار و 436 نفر 5 علوم انسانی 54 هزار و 266 نفر 6 هنر 4 هزار و 570 نفر 7 دامپزشکی 477 نفر دوره های آموزشی ردیف نام دوره تعداد پذیرفته شدگان 1 روزانه 32 هزار و 827 نفر 2 شبانه 4 هزار و 975 نفر 3 نیمه حضوری 480 نفر 4 غیرانتفاعی 98 هزار و 159 نفر 5 مجازی یک هزار و 600 نفر

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پذیرش در گروه فنی مهندسی با 63 هزار و 930 نفر و کمترین به گروه دامپزشکی با 477 نفر اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: بیشترین حجم ظرفیت در دوره غیرانتفاعی با 98 هزار و 159 نفر و کمترین آن در دوره نیمه حضوری با 480 نفر صورت گرفته است.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان با رقابت 372 هزار برگزار شد.