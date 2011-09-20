دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی امروز سه شنبه 29 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.
طباطبایی اظهار داشت: 372 هزار و 958 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 253 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت 138 هزار و 41 نفر در آزمون پذیرفته شدند.
وی یادآور شد: آزمون کاردانی به کارشناسی در 7 گروه علوم پزشکی، فنی مهندسی، علوم کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی و همچنین در 5 دوره روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیرانتفاعی و مجازی برگزار شده است.
|گروه های آزمایشی
|ردیف
|نام گروه
|تعداد پذیرفته شدگان
|1
|علوم پزشکی
|5 هزار و 87 نفر
|2
|فنی مهندسی
|63 هزار و 930 نفر
|3
|کشاورزی
|7 هزار و 275 نفر
|4
|
علوم پایه
|2 هزار و 436 نفر
|5
|علوم انسانی
|54 هزار و 266 نفر
|6
|هنر
|4 هزار و 570 نفر
|7
|دامپزشکی
|477 نفر
|دوره های آموزشی
|ردیف
|نام دوره
|تعداد پذیرفته شدگان
|1
|روزانه
|32 هزار و 827 نفر
|2
|شبانه
|4 هزار و 975 نفر
|3
|نیمه حضوری
|480 نفر
|4
|غیرانتفاعی
|98 هزار و 159 نفر
|5
|مجازی
|یک هزار و 600 نفر
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پذیرش در گروه فنی مهندسی با 63 هزار و 930 نفر و کمترین به گروه دامپزشکی با 477 نفر اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: بیشترین حجم ظرفیت در دوره غیرانتفاعی با 98 هزار و 159 نفر و کمترین آن در دوره نیمه حضوری با 480 نفر صورت گرفته است.
به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان با رقابت 372 هزار برگزار شد.
نظر شما