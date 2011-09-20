به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان متحد، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز بین المللی صلح 21 سپتامبر 2011 (30 شهریور1390) ضمن اعلام اینکه صلح ماموریت و تلاش هر روز سازمان ملل متحد است، اظهار داشت: ما درسازمان ملل متحد در راستای انگیزه مشترک جهت به رسمیت شناختن آرزوهایمان در رابطه با کرامت، امنیت و فرصت برای تمامی افراد تلاش می کنیم.



وی در ادامه این پیام افزود:هر سال در روز بین المللی صلح مردم سراسر جهان نسبت به عدم خشونت و سازگاری میان تمامی ملت ها و کشورها تجدید عهد می نمایند . صلح ماموریت و تلاش هر روز ما است . موضوع امسال این روز بر مسئله ای به هنگام، یعنی صلح و مردم سالاری متمرکز است. مردم سالاری ارزشی بنیادی در سازمان ملل متحد و امری حیاتی برای حقوق بشر است و برای اختلافات راه حل ارائه می دهد. به کسانی که به حاشیه رانده شده اند امید و به مردم قدرت می دهد.اما مردم سالاری به خودی خود رخ نمی دهد؛ باید پرورش داده شود و از آن دفاع گردد.



بان کی مون در ادامه افزود: جهان نیازمند شما است تا در باره آن، عدالت اجتماعی و آزادی مطبوعات، محیط زیستی پاک و توانمندی زنان، حکومت قانون و حق اظهار عقیده هر فرد برای آینده اش سخن بگویید.امسال، جوانان در خطوط مقدم کسب آزادی هستند. اینجانب به فعالان و مردم عادی برای شهامت و عزم آنان جهت ایجاد آینده ای بهتر ادای احترام می نمایم.