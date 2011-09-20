موتور جستجوی مایکروسافت با کاربر هماهنگ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت با امید به اینکه عملکردهای جدید بتوانند کاربران وب را به سوی "بینگ" جلب کنند به نوآوریهای خود بر روی این جستجوگر ادامه می دهد.

در این راستا، غول نرم افزاری دنیا یک به روزرسانی مهم با عنوان Adaptive Search (جستجوی سازگار) را برای این موتور جستجو عرضه کرده است.

این عملکرد جدید به "بینگ" اجازه می دهد که مدلها و سلایق کاربر را یادبگیرد و نتایج جستجوی خود را برپایه جستجوهای گذشته کاربر ارائه کند.

به عبارتی دیگر، این سیستم جستجوهای شخصی شده را در اختیار وبگردان قرار می دهد. برای مثال، کاربری که موضوع "استرالیا" را جستجو می کند به طور عادی محتواها و عکسهای مربوط به این کشور را به عنوان نتیجه جستجو دریافت می کند، اما اگر این کاربر عادت داشته باشد فیلم جستجو کند بینگ نتایج جستجوهای مربوط به فیلم "استرالیا" (محصول 2008) و نه نتایج مربوط به کشور استرالیا را ارائه می کند.

بررسیها نشان می دهد که در ماه آگوست جستجو با بینگ در آمریکا 29 درصد رشد داشته است. این رشد یک روند آهسته اما ثابت داشته است.

Adaptive Search که به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت برپایه "کوکی ها" نتایج شخصی شده را عرضه می کند و جستجوها و عادات رفتاری کاربر را به مدت 28 روز حفظ خواهد کرد.