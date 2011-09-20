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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

کهنسال:

114 هزار تن کالای غیرنفتی از گلستان صادر شد

114 هزار تن کالای غیرنفتی از گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: در پنج ماه اول سالجاری 114 هزار و 68 تن کالای غیرنفتی از استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال صبح سه شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان افزود: این میزان از لحاظ ارزش معادل 72 میلیون و 847 هزار دلار است که در مقایسه با سال گذشته 96 درصد افزایش وزنی و 66 درصد افزایش ارزشی داشته است.

وی اظهار داشت: عمده کالاهای صادراتی در این ایام شامل سیب زمینی، رنگ و رزین، مواد معدنی، لبنیات و مواد غذایی بوده که  به ترتیب به کشورهای ترکمنستان، عراق وقزاقستان و سایر کشورها صادر شده است .

کهنسال در ادامه آمار واردات کالاها از گمرکات استان، در پنج ماهه نخست سال  جاری را چهار هزار و 104 تن معادل هفت میلیون و 472 هزار دلار اعلام کرد.

وی افزود: این میزان در مقایسه  با سال گذشته 34 درصد از لحاظ وزنی و هفت درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است.

وی گفت: توسعه صادرات غیر نفتی می تواند نقش بسزایی در اشتغال و امنیت منطقه به همراه داشته باشد و با اولویت صادرات می توانیم اقتصاد بسیار شکوفایی در منطقه داشته باشیم.
 
کهنسال از برگزاری  جلسه میز کشوری قزاقستان در  اواخر آبان ماه خبر داد.
 
کد مطلب 1412437

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