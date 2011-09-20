فرمانده نیروی هوایی ارتش از ضرغامی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مدت برگزاری این رزمایش با اعزام گروه‌های مختلف خبری و تولیدی به پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز با تولید خبر و گزارشهای خبری، قدرت و توان نظامی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را در دفاع از مرزهای کشور نمایش داد.

فرمانده نیروی هوایی با موفق توصیف کردن اجرای این رزمایش و بی‌نظیر خواندن آن پس از سالهای دفاع مقدس، مساعدت و ابتکار عمل صدا و سیما را در پوشش رسانه‌ای آن شایسته تقدیر دانست و از رئیس سازمان صد او سیما که با احساس مسئولیت دستور همکاری همه جانبه با برگزارکنندگان رزمآیش "فداییان ولایت" را صادر کرده است، تشکر کرد.

رزمایش "فداییان ولایت" را نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله و در منطقه عملیاتی شمال غرب کشور برگزار کرد.

در این رزمایش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای عملیات‌های مختلف اقتدار و قدرت دفاعی خود را در دفاع از مرزهای هوایی کشور و مقابله با هر گونه تهدید به نمایش گذاشت.

