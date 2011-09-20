شخصیت حضرت معصومه (ص) به عنوان الگو به درستی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم دهنوی صبح سه شنبه در ستاد دهه کرامت افزود: با این کار از به حاشیه رانده شدن دختران جامعه و جایگزینی افراد ناشایست به عنوان الگو برای آنان جلوگیری می شود.

فرماندار شهرستان آزادشهر با ذکر نکاتی در خصوص نامگذاری دهه کرامت و اینکه دختران امروز مادران فردای جامعه اسلامی ما هستند، اظهار داشت: باید آموزش و فرهنگ سازی برای این قشر مهم تلقی شود.

فرماندارشهرستان آزاد شهر در خصوص وضعیت ایران قبل و بعد از انقلاب گفت: کدامیک از ما باورمان بود که روزی بتوانیم به فناوریهای نوین دست پیدا کنیم، ولی اکنون به یمن جمهوری اسلامی قادر به پرتاب ماهواره به فضا شده ایم که اینها بازتاب انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های راسخ امام (ره) است.

دهنوی ادامه داد: اگر امروز در زمینه سلولهای بنیادین، ماهواره، انرژی هسته ای و مواردی دیگر رشد داشته ایم همه اینها نشات گرفته از ایمان و اعتقاد به رهبری و تاسی به ولایت فقیه و پا در رکاب بودن مردم است.

وی با اشاره به خصلتهای مومن و داشتن حسن خلق در ارتباط با مردم، یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر را که از دولتمردان با اخلاص و مومن نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند، گرامی داشت.