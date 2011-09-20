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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

برداشت لیمو از باغهای ارزوئیه آغاز شد

برداشت لیمو از باغهای ارزوئیه آغاز شد

ارزوئیه - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی ارزوئیه از آغاز برداشت لیموترش از باغهای این شهرستان خبر داد.

مجید حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان ارزوئیه یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی استان کرمان محسوب می شود و یکی از محصولات عمده این شهرستان لیموترش است.

وی از آغاز برداشت لیمو از باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت لیمو در ارزوئیه 95 هکتار است.

حبیبی افزود: از هر هکتار باغ لیموترش در ارزوئیه چهار هزار و 100 کیلوگرم محصول برداشت می شود.

وی گفت: یکی از مشکلات کشاورزی در ارزوئیه  را خشکسالی و کمبود آب در این شهرستان عنوان کرد و گفت: خشکسالی بر روی تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است.

کد مطلب 1412454

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