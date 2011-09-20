کنسرت "وصل یار" تمدید شد

به گزارش گزارش خبرنگار مهر،این کنسرت که با شیوه ای نوین و با بهره گیری از عناصری همچون حرکت، سایه، تصویر و ... طراحی شده است، پیش از این در شب های 16 تا 18 شهریور در تالار وحدت روی صحنه رفته بود.



در این کنسرت قطعاتی همچون "نیستان"، "طبال پیر"، "عشقبازان"، "نوبهار"، "عاشق هوشیار" و ... اجرا خواهد شد؛ این در حالی است که در بخش پایانی این کنسرت گروهی 20 نفره با حرکاتی خاص به دف نوازی می پردازند و شور و حال خاصی را در این برنامه ایجاد می کنند.



همچنین در بخش دیگری از این کنسرت مناظره خسرو و فرهاد همراه با حرکات نمایشی توسط سیروس اسنقی اجرا خواهد شد.

