شش بازیکن کرمانی به اردو تیم ملی نونهالان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مهدجو دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در هیئت فوتبال استان کرمان گفت: شش بازیکن فوتبال استان کرمان به اردوی تیم ملی زیر 12سال کشور دعوت شدند.

مهدجو تصریح کرد: یکی از سه بازیکن برتر کشور در این رده کرمانی است که احمد مظوری نام دارد و پدیده ای در فوتبال کشور است.

وی ادامه داد: به جرات می گویم اردوی کرمان یکی از پربارترین و بهترین اردوهای تیم ملی زیر 12سال در بین پنج اردوی کشور بود.

مهدجو بیان داشت: استارت تشکیل تیم ملی زیر 12سال کشور از سال گذشته شروع شده و در قالب 22 تیم استانی کشور در اردو شرکت کردند و در فستیوال استعدادیابی نیز 100نفر استعدایابی اولیه شدند و 80 نفر از آنان در قالب دو گروه در شهرهای فریدون کنار و جویبار مازندران اردو برگزار کردند.

وی یادآورشد: ظرف یک ماه آینده اسامی نفرات تیم ملی نونهالان زیر 12سال از سوی فدراسیون فوتبال اعلام می شود.

دبیر استعدادیابی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: در ادامه کار دوره "گرس روتس" که زیر نظر فیفا و از سال گذشته برای اولین بارآغاز شده است را در استان البرز و در دهه سوم مهر ماه خواهیم داشت که از استان کرمان نیز جلال کمالی به عنوان بازیکن در این فستیوال شرکت خواهد کرد.

وی بیان داشت: فستیوال گرس روتس ویژه تقویت تیم های پایه ای است و فلسفه تشکیل آن رشد فوتبال در رده پایه ای در دنیاست.

مهدجو ادامه داد: در انتخاب بازیکنان تیم ملی در سالهای قبل تنها از پنج فاکتور برای تشکیل تیم استفاده می شد که امسال از 13پارامتر در انتخاب نفرات استفاده کردیم که شش مورد آن مربوط به اخلاق و رفتار و شخصیت بازیکنان است.

وی یادآورشد: قطعا طی سالهای آینده تیم های امید و جوانان و بزرگسالان را از بین نفرات انتخاب شده خواهیم داشت و تیم ها و بازیکنانی با اخلاق حرفه ای و شخصیت های پهلوانی در تیم های فوتبال ایران خواهیم داشت.

مهدجو از جمله برنامه های تیم ملی نونهالان را اعزام تیم زیر 12سال به مسابقات غرب آسیا دانست و گفت: این مسابقات اول ژانویه میلادی برگزار می شود و تیم زیر 12سال ایران در ادامه در سالهای بعدی در قالب تیم های زیر 14، 15و17وبالاتر در این مسابقات شرکت می کند.

وی از حضور مربیان خوب کشور در تیم های ملی خبر داد و گفت: سابقه اغلب مربیان ایران در اختیار فریدون معینی است و درآینده نزدیک تیم های ملی زیر10 ،11 و 14 سال با کادر جداگانه تشکیل می شوند و سعی خواهیم کرد از مربیان خوب کرمانی نیز در تیم های ملی استفاده کنیم چرا که فوتبال استان کرمان بعضا حتی فراتر از ایران ظاهر شده است.

