مصرف دارو در کرمان از متوسط کشور پائین تر است

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مصرف بیش از حد دارو در ایران اشاره کرد و گفت: این میزان بسیار زیاد است و بعد از چین ایران بیشترین مصرف دارو را دارد.

وی تصریح کرد: باید در این خصوص فرهنگسازی لازم انجام شود زیرا با صرف هزینه بالا در این بخش سرمایه های ملی هدر می رود.

این مسئول گفت: خوشبختانه میانگین دارو در هر نسخه در کرمان پائین تر از متوسط کشوری است اما هنور با آمار استاندارد جهانی فاصله داریم.

وی در ادامه از تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون و 300 هزار نفر روستایی در استان کرمان تحت طرح بیمه پزشک خانواده خبر داد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی کرمان گفت: 600 پزشک و ماما در این طرح فعالیت دارند.

وی گفت: با اجرای این طرح میزان سلامت جامعه ارتقاء یافته است و به روستائیان دفترچه بیمه رایگان داده شده است.

جعفری از کمبود 30 پزشک در این طرح در استان کرمان خبر داد و خواستار برنامه ریزی برای جبران کمبود نیروی انسانی متخصص شد.