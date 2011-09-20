کی خسرو چنگلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خارک و رطب برداشت شده بیشتر از ارقام استعمران، برمی و برحی است که علاوه بر مصرف استان به سایر استانهای کشور نیز ارسال می شود.



وی با اشاره به اینکه میزان برداشت شده خارک و رطب در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است، اظهار داشت: فصل برداشت خارک در خوزستان از اواخر تیر تا پایان شهریور ماه است و شهرستانهای آبادان، شادگان، اهواز، ماهشهر و بهبهان از عمده ترین تولید کنندگان خارک در استان به شمار می روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: نخلستانهای بارور خوزستان در30 هزار هکتار قرار دارند که سالانه حدود 165 هزار تن خرما و 30 هزار تن خارک تولید می کنند.

چنگلوائی افزود: حدود 10 هزار تن از خارکهای تولید شده پس از شروع برداشت خرما در استان برداشت شده است.