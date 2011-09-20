به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سرهنگ حسن رسولی‌ منفرد آمده است: «نظر به خدمات صادقانه و تجربیات ارزنده‌ای که جناب‌ عالی در مسئولیت‌های مختلف ابراز داشته‌اید، به سمت دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس منصوب می‌شوید.»

در بخش دیگری از این حکم آمده است: تلاش و زحمات همکاران عزیز و مساعی متعهدانه جناب ‌عالی در دبیرخانه این جشنواره، انشاءالله برگزاری باشکوه و در عین حال کارآمد و تأثیرگذار به لحاظ محتوایی و راهبردی را به دنبال خواهد داشت.

رسولی‌ منفرد در این حکم تأکید کرده است: با توجه به تکالیفی که شورای سیاست‌گذاری جشنواره مقرر کرده است، می‌بایست با همت و توان مضاعف در انجام آن تکالیف اقدام کرد.

رییس شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس از مرتضی نصیری خواسته است تلاش در جهت اجرایی کردن تکالیف محوله از سوی شورای سیاست‌گذاری را در اولویت کارها قرار دهد.