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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

معاون وزیر علوم ابلاغ کرد/

خدمت سربازی با انجام تحقیقات دفاعی/ معرفی دانشجویان به نیروهای مسلح

خدمت سربازی با انجام تحقیقات دفاعی/ معرفی دانشجویان به نیروهای مسلح

معاون پ‍ژوهشی و فناوری وزیر علوم، نامه بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ایران در خصوص احتساب فعالیتهای تحقیقاتی مورد نیاز بخش دفاعی به عنوان قسمتی از خدمت وظیفه عمومی را به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم آمده است: براساس مصوبه فرماندهی معظم کل قوا، محققین دارای تحصیلات عالیه به ازای تحقیق یا اختراعی که در خصوص مسایل نیروهای مسلح و انرژی اتمی ارائه کنند از کسر خدمت سربازی برخوردار می شوند که این مصوبه دراردیبهشت ماه سال 90 جهت اجرا به مبادی نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

در این نامه بنیاد نخبگان نیروهای مسلح با اعلام اینکه تاکنون محققین بسیاری با انجام تحقیقات مورد نیاز بخش دفاع از مزایای کسر خدمت بهره مند شده اند، خواستار اطلاع رسانی در این خصوص به دانشگاههای شهرستانها و همکاری سازمان یافته تر دانشگاههای استان تهران در اجرای این مصوبه شده است.

همکاری برای احتساب فعالیتهای تحقیقاتی به صورت معرفی دانشجویان و دانش آموختگان دوره های تحصیلات تکمیلی داوطلب به نیروهای مسلح و واگذاری تحقیق به آنها و همچنین استفاده از پایان نامه های تدوین شده تحصیلات تکمیلی که نیازهای بخش دفاع را مرتفع کند، انجام می گیرد.

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ضمن تاکید بر اینکه تدوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی برای بخش دفاعی می تواند به شکل موثرتر و مطئمن تری نیازهای این بخش را تامین کرده و دانشجویان از امتیاز کسر خدمت بیشتری برخوردار شوند، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دانشگاههای کشور در این زمینه شده است.

این نامه طی بخشنامه شماره 101962/3مورخ 19/6/90 با امضای معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم برای اجرا به دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تابعه وزارت علوم ابلاغ شده است.

کد مطلب 1412470

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