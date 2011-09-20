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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

آمیلی عنوان کرد:

کشت نیشکر در 20 هزار هکتار در زمینهای خوزستان

کشت نیشکر در 20 هزار هکتار در زمینهای خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: 20هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این استان امسال زیر کشت نیشکر رفته است.

حسین آمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت این محصول امسال نسبت به سطح زیر کشت سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: نیشکر به طور عمده در شهرهای اهواز، شوشتر و شادگان کشت می شود که در خوزستان در قالب هفت مزرعه کشت و در هفت کارخانه جانبی فرآوری و به شکر تبدیل می شود.
 
معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان پیش بینی کرد که امسال در فصل برداشت که از نیمه مهر تا پایان فروردین است، پنج میلیون تن نیشکر از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.
 
آمیلی با اشاره به اینکه سال گذشته سه میلیون و 700 هزار تن نیشکر از سطح 16 هزار هکتار برداشت شد، افزود: سطح استاندارد برای کشت 12 هزار هکتار است که با وجود خشکسالی در چهار سال گذشته و جبران آن سطح زیر کشت در امسال و سال گذشته به 16 تا 20 هزار هکتار افزایش یافته است.
 
وی تصریح کرد: افزایش سطح زیر کشت، استفاده بهینه از حداقل منابع آبی و استفاده از توان مفید کارکنان از اقدامات انجام شده برای افزایش تولید امسال است.
 
معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: بیش از 13 هزار نفر در هفت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خورستان شامل دهخدا، فارابی، امیر کبیر، میرزا کوچک خان، امام خمینی(ره)، سلمان فارسی و دعبل خزایی مشغول فعالیت هستند.
کد مطلب 1412473

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