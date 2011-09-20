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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

مهدوی:

اصلاح الگوی مصرف نیازمند اصلاح در حوزه فرهنگی است

اصلاح الگوی مصرف نیازمند اصلاح در حوزه فرهنگی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: اصلاح الگوی مصرف نیازمند اقدامات متناسب با اصلاح حوزه فرهنگی از طرف سیاستگذاران بخش فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح سه شنبه در نشست مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی، اصلاح الگوی مصرف را سرو سامان دادن به چهارچوب رفتاری و چگونگی استفاده از کالاها و خدمات در جامعه بیان کرد.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان، تبیین الگوی بهینه مصرف برای جامعه، لزوم تدوین برنامه جامع برای آموزش همگانی بویژه نونهالان و نوجوانان و تقویت فرهنگ عمومی مصرف در بین جوانان را از راهکارهای بهبود فرهنگ مصرف در کشور برشمرد.

وی گفت: تمرکز به اصلاح الگوی مصرف زنان جامعه به دلیل نقش بالای آنان، ساماندهی فرهنگ مصرف، مدیریت اقتصادی خانوار، ترویج اخلاق صحیح اسلامی در شیوه مصرف و توجه به مصرف از منظر دین و... از دیگر راهکارهای بهبود فرهنگ مصرف در کشور است.

مهدوی افزود: علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی متعددی از جمله عقاید دینی،  تاثیر مصرف خانوار، فرهنگ بازیافت، مصرف تفاخری، مصرف چشم و هم چشمی و ... نیز موثرند.

 
 
کد مطلب 1412474

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