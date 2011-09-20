اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی با کسب رتبه خوب به عنوان دستگاه برتر استان کرمان انتخاب شد.

ارزیابی این اداره کل در شاخصهای استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، سلامت اداری، خدمت رسانی به مردم و طرح تکریم ارباب رجوع، تقویت توان مدیریتی و کارشناسی، توانمند سازی آموزش فرهنگی و تخصصی و اصلاح فرایندها و تمرکز زدایی بوده است.

گفتنی است تبلیغات اسلامی استان کرمان سه سال متوالی عنوان دستگاه برتر را به خود اختصاص داده است.

از دیگر بخش های ارزیابی این جشنواره به ارزیابی در برنامه ها و شاخص های ابلاغی در هشت شاخص می توان اشاره کرد.