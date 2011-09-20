به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نوجوانان دختر کشورمان سه شنبه شب با ترکیب 16 ورزشکار برای اولین بار برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیای نوجوانان دختر آسیا به ژاپن سفر می کند.

این تیم با ترکیب مینا صالحی، آرزو ممیان، مهسا نورشمس سولاری، میترا آغاز، فاطمه سادات موسوی، سپیده ثابت کتانی، طنین علیزاده زیاری، سحر هادی، الهه دیوان نژاد، الناز قاسمی، مرضیه هاشمی فرقانی آزاد، شکیبا اصغر، نیوشا مرادبخش، مریم قاسمی، صبا بخشی پور و توران سلمان پور راهی این مسابقات خواهد شد.

مریم علوی و فراهانی به عنوان سرمربی و مربی این تیم را در اولین تجربه برون مرزی اش همراهی خواهند کرد. این تیم سه شنبه شب 29 شهریور ماه تهران را به مقصد ژاپن ترک می کند.

چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا از اول تا ششم مهرماه در "کوماماتو" ژاپن برگزار خواهد شد. تیم ایران در این مسابقات با تیم های کره جنوبی، ژاپن، قطر وقزاقستان مسابقه خواهد داد.