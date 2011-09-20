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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

دومین جشنواره سراسری شنای پسران برگزار می شود

دومین جشنواره سراسری شنای پسران برگزار می شود

دومین جشنواره سراسری شنای پسران با هدف پشتوانه سازی، استعداد یابی و انتخاب برترین نفرات برای معرفی به تیم های ملی، جمعه اول مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که در پنج گروه در سراسر کشور و به صورت منطقه ای برگزار می شود، شناگران آماتور و غیر حرفه ای حضور خواهند داشت. این جشنواره در پنج منطقه و به میزبانی استان های البرز، هرمزگان، کردستان، یزد و مازندران برگزار خواهد شد.

دومین جشنواره سراسری شنای پسران در دو ماده 50 متر کرال سینه و 50 متر کرال پشت و در 6 رده سنی زیر7 و7 سال، 8، ،9 ، 10 ، 11 و 12 سال برگزار می شود. قرار است این جشنواره مانند مسابقات رسمی با رعایت قوانین و مقررات مسابقات حرفه ای انجام شود.

اولین جشنواره پسران هفتم مرداد امسال در پنج شهر تهران، شیراز، اردبیل ، اصفهان و رشت برگزار شد.
 
کد مطلب 1412480

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