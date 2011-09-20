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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

دروازه بان مس اخراج نشده است

دروازه بان مس اخراج نشده است

کرمان - خبرگزاری مهر: باشگاه مس کرمان با رد خبر اخراج دروازه بان این تیم از رسانه ها خواست از حاشیه سازی در خصوص مس کرمان خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه صنعت مس اعلام کرد خبر درج شده در برخی از خبرگزاریها و مطبوعات ورزشی مبنی بر اخراج ارشاد یوسفی دروازه بان این تیم از سوی بلازویچ سرمربی تیم مس و همچنین درگیری هوادار با بازیکن تیم مس پس از دیدار با سایپا صحت ندارد.

باشگاه صنعت مس ضمن تقدیر از همراهی همیشگی اصحاب رسانه از آنها خواست تا در شرایط حساس کنونی از ایجاد هرگونه حاشیه سازی برای تیم مس اجتناب ورزند و اخبار خود را از منابع رسمی و سایت باشگاه پیگیری کنند.

این در شرایطی است که پس از دیدار مس با سایپا یکی از هواداران مس کرمان در رختکن این تیم مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

کد مطلب 1412481

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