سه هزار نفر در دانشگاه چمران اهواز پذیرفته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فیروزی اظهار داشت: امسال 130 نفر در این دانشگاه در مقطع دکترا، یک هزار و 200 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دو هزار و 379 نفر در مقطع کارشناسی پذیرفته شدند.
وی درباره آمار قبول شدگان مقطع کارشناسی به تفکیک روزانه و شبانه اظهار داشت: امسال یک هزار و 478 نفر در دوره های روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شدند که از این تعداد 687 نفر زن و 791 نفر مرد هستند. همچنین در دورههای شبانه 901 نفر شامل421 نفر زن و 480 نفر مرد پذیرش شدند.
معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود، تصریح کرد: ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز از 27 شهریور آغاز شده و طبق جدول اعلام شده ادامه یافت.
فیروزی یادآور شد: دانشجویانی که به هر دلیل موفق به ثبت نام غیرحضوری در تاریخ های اعلام شده این دانشگاه نشوند در روز پنجشنبه 31 شهریور با تاخیر ثبت نام کنند.
ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت اینترنتی از طریق ورود به سایت دانشگاه به نشانی WWW.scu.ac.ir انجام میشود.
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