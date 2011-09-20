سه هزار نفر در دانشگاه چمران اهواز پذیرفته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فیروزی اظهار داشت: امسال 130 نفر در این دانشگاه در مقطع دکترا، یک هزار و 200 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دو هزار و 379 نفر در مقطع کارشناسی پذیرفته شدند.



وی درباره آمار قبول شدگان مقطع کارشناسی به تفکیک روزانه و شبانه اظهار داشت: امسال یک هزار و 478 نفر در دوره های روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شدند که از این تعداد 687 نفر زن و 791 نفر مرد هستند. همچنین در دوره‌های شبانه 901 نفر شامل421 نفر زن و 480 نفر مرد پذیرش شدند.

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود، تصریح کرد: ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز از 27 شهریور آغاز شده و طبق جدول اعلام شده ادامه یافت.



فیروزی یادآور شد: دانشجویانی که به هر دلیل موفق به ثبت نام غیرحضوری در تاریخ های اعلام شده این دانشگاه نشوند در روز پنجشنبه 31 شهریور با تاخیر ثبت نام کنند.

