به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تماس‌های مکرر هنرمندان و گروه‌های متقاضی جهت اجرا در تالار حافظ ، بنیاد رودکی اعلام کرد که آثار متقاضی اجرا در تالار یاد شده تنها از طریق شورای انتخاب آثار که اسامی آنها به زودی اعلام می‌شوند، پذیرفته می‌شوند.

اخیرا برخی از گروه های نمایشی از اجرای خود در تالار حافظ و تاریخ دقیق اجرای خود خبر داده اند که از نظر بنیاد رودکی ملاک و معیار انتخاب آثار، شورای یاد شده است.

تالارحافظ نخستین تالار پرتابل تئاتر کشور است که به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و در مجاورت تالار فردوسی ساخته شده است. این تالار تا اواخر مهر سال جاری با ظرفیت چهارصد نفر به بهره برداری می‌‌رسد.

