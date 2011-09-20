به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای فوتسال جوانان روستایی و عشایری شمالغرب کشور شد.

تیم فوتسال جوانان هیئت روستایی و عشایری آذربایجان شرقی در رقابتهای قهرمانی شمالغرب کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

در رقابتهای فوتسال جوانان روستایی و عشایری شمالغرب کشور پنج تیم حضور داشتند که تیم آذربایجان شرقی بدون شکست و با اقتدار قهرمان شد و تیمهای زنجان و اردبیل به مقام های دومی و سومی دست یافتند.

تیم فوتسال آذربایجان شرقی به همراه تیم زنجان به دور بعدی و رقابتهای منطقه یک کشور راه یافت.

به گزارش هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان، تبریز و آذربایجان شرقی میزبانی رقابتهای فوتسال جوانان منطقه یک کشور را که با حضور شش تیم برگزار خواهد شد از فدراسیون درخواست کرده است.

جی اس کهلوت، رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی در تبریز

جی اس کهلوت رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی میهمان ویژه مراسم اختتامیه اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی مردان آسیا در تبریز خواهد بود.

محمد سرور دبیر کل کنفدراسیون کبدی آسیا، بادل سروزیر ایالت پنجاب هندوستان، ماهی پالا وهمه نخست وزیر ایالت کلمبو سریلانکا، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران اسلامی، حمید سجادی معاونت امور ورزش وزارت ورزش و جوانان و احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجانشرقی میهمانان ویژه این رقابتها هستند.

محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان کشور سمت نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی را بر عهده دارد و در جریان این دوره از رقابتها با هم مذاکرات و دیدار خواهند داشت.

مراسم اختتامیه رقابتها روز سه شنبه پنج مهر ماه از ساعت 11 تا 12 در تالار فتح خیبر استادیوم تختی برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه رقابتها نیز حمید سجادی معاونت امور وزارت ورزش و جوانان کشور نیز میهمان ویژه خواهد بود.

برنامه کامل مسابقات اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا - تبریز بشرح زیر است:

صبح یکشنبه سوم مهرماه

گروه الف، ساعت 9 صبح : هندوستان - افغانستان

گروه ب، ساعت 10 صبح : پاکستان - مالزی

گروه الف، ساعت 11 صبح : ایران - سریلانکا

گروه ب، ساعت 12 : نپال – ترکمنستان

عصر یکشنبه سوم مهر ماه

گروه ب، ساعت 16 : سریلانکا – هندوستان

گروه الف، ساعت 17 : نپال – پاکستان

گروه ب، ساعت 18 : ایران - افغانستان

گروه الف، ساعت 19 : ترکمنستان – مالزی

صبح دوشنبه چهارم مهرماه

گروه ب، ساعت 9 صبح : افغانستان - سریلانکا

گروه الف، ساعت 10 صبح : پاکستان – ترکمنستان

گروه ب، 11 صبح : نپال - مالزی

گروه الف، ساعت 12 : ایران - هندوستان

عصر دوشنبه چهارم مهرماه

نیمه نهایی : ساعت 16 اول گروه الف با دوم گروه ب

نیمه نهایی : ساعت 17 اول گروه ب با دوم گروه الف

دوشنبه پنجم مهر ماه : ساعت 10 صبح فینال

اردوی مشترک تیم ملی سرکل کبدی افغانستان با ایران در تبریز

تیم ملی سرکل کبدی افغانستان برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی سرکل کبدی ایران، امروز 29 شهریور ماه وارد تبریز می شود.

تیم ملی سرکل کبدی افغانستان سه روز زودتر برای حضور در اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی مردان آسیا وارد تبریز خواهد شد.

تیم ملی سرکل کبدی افغانستان 29 فروردین وارد تبریز و 30 و 31 شهریور ماه اردوی مشترک در استادیوم تختی تبریز برگزار خواهد شد.

قضاوت 16 داور خارجی و ایرانی در اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا



16 داور خارجی و ایرانی قضاوت اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز را بر عهده خواهند داشت.

چهار داور از کشور پاکستان، دو داور از هند و 10 داور از ایران اسلامی در اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز قضاوت خواهند کرد.

گفتنی است، اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در استادیوم تختی تبریز در زمین چمن از سه مهر تا پنج مهر برگزار و هشت تیم هندوستان، ایران، سری لانکا، افغانستان، در گروه الف و تیم های پاکستان، ترکمنستان، نپال و اندونزی در گروه ب با هم به رقابت خواهند پرداخت.

آذربایجان شرقی نایب قهرمان جشنواره روستایی و عشایری سردشت شد

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی نایب قهرمان جشنواره روستایی و عشایری سردشت شد.

تیمهای طناب کشی و بازیهای بومی و محلی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی برای حضور در جشنواره بازیهای بومی و محلی کردستان راهی سردشت شده بود پس از تیم آذربایجان غربی میزبان رقابتها به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم کردستان سوم شد.

در رقابتهای طناب کشی تیم آذربایجان شرقی سوم شد و در رشته طناب زنی و حرکات رزمی حسین سلیمی و امیر فرقان قاسمی مقام نخست را کسب کردند و در رشته های نشان زنی و دالپلان تیم ساسان سروری، میلاد داودی و محمد قاسمی به مقام دومی و مدال نقره دست یافتند.

برای حضور در جشنواره بازیهای بومی و محلی کردستان در سردشت تیم 12 نفره طناب کشی آقایان و تیم هفت نفره بازی های دال لان و هفت سنگ به تعداد پنج نفر راهی این رقابتها شده بود.

جشنواره بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی در سردشت برگزار شده بود.

همایش دوچرخه سواری و کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز

جمعه یکم مهر ماه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس همایش دوچرخه سواری و کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار خواهد شد.

همایش کوهروی همگانی و خانوادگی از ساعت هفت صبح روز جمعه یکی مهر ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس و با مشارکت شرکت گاز استان با شعار مصرف بهینه گاز در تفرجگاه عون ابن علی تبریز برکزار خواهد شد.

همچنین از ساعت 10 صبح روز جمعه یکم مهر ماه همایش دوچرخه سواری همگانی و عمومی در مسیر جلوی دانشگاه تبریز بطرف جاده باسمنج پارک شمیم پایداری برگزار خواهد شد.

در این دو همایش که توسط هیئت ورزشهای همگانی استان برگزار خواهد شد جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.

کاپ سومی اولین دوره رقابت های سرکل کبدی بانوان به آذربایجان شرقی رسید

تیم سرکل کبدی بانوان آذربایجان شرقی در نخستین دوره مسابقات سرکل کبدی بانوان قهرمانی کشور در تهران به مقام سومی رسید.

بانوان کبدی کار ایران نخستین دوره مسابقات سرکل کبدی قهرمانی کشور را در مجموعه ورزشی تختی تهران برگزار کردند و تیم سرکل کبدی آذربایجان شرقی به مقام سومی مشترک با تیم لرستان دست یافت.

تیمهای گلستان و تهران به مقامهای اول و دومی دست یافتند.

نخستین دوره رقابتهای سرکل کبدی بانوان ایران انتخابی تیم ملی با حضور 12 تیم از سراسر کشور به مدت سه روز در

مجموعه ورزشی تختی تهران با حضور تیمهای تهران، گلستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، قزوین، سمنان، لرستان، مرکزی، ایلام، سیستان و بلوچستان و البرز برگزار شد.