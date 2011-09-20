به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی رژیم صهیونیستی را مسئول این نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو دانست و از شورای امنیت و کمیته چهارجانبه خواست برای متوقف کردن رژیم اشغالگر قدس در انجام این جنایتها وارد عمل شوند و هشدار داد که این نوع اقدامات به عدم ثبات منطقه منتهی می شود.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که سازمان همکاری اسلامی درکنار مردم فلسطین ایستاده است تا آنها حقوق قانونی خود را به دست آورند و سرزمین مستقل فلسطین را با پایتخت قدس شریف بنا کنند.

