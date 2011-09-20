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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

از سوی احسان اغلو؛

حمله شهرک‌نشینان صهیونیستی به مسجدالاقصی محکوم شد

حمله شهرک‌نشینان صهیونیستی به مسجدالاقصی محکوم شد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به شدت حمله به مسجدالاقصی توسط شهرک نشینان افراط گرای صهیونیستی را محکوم کرد و این حملات مجرمانه را نقش آشکار قداست این عبادتگاه و اقدامی برای تحریک احساسات تمام مسلمانان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی رژیم صهیونیستی را مسئول این نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون چهارم ژنو دانست و از شورای امنیت و کمیته چهارجانبه خواست برای متوقف کردن رژیم اشغالگر قدس در انجام این جنایتها وارد عمل شوند و هشدار داد که این نوع اقدامات به عدم ثبات منطقه منتهی می شود.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که سازمان همکاری اسلامی درکنار مردم فلسطین ایستاده است تا آنها حقوق قانونی خود را به دست آورند و سرزمین مستقل فلسطین را با پایتخت قدس شریف بنا کنند.
 
کد مطلب 1412502

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